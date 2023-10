Debata wyborcza w TVP. Nieoficjalnie: Jest data

Zgodnie z art. 120 Kodeksu wyborczego Telewizja Polska ma obowiązek przeprowadzenia debat pomiędzy przedstawicielami komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy kandydatów we wszystkich okręgach.

Debata wyborcza w TVP. Jest nieoficjalna data

To oznacza, że w dyskusji będzie mogło wziąć sześć osób. Będą to przedstawiciele: Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Trzeciej Drogi, Konfederacji oraz Bezpartyjnych Samorządowców. To od wewnętrznych decyzji poszczególnych partii będzie zależało, kto weźmie udział w pojedynku na słowa.

Jak podaje Onet, do komitetów wyborczych trafiły już zaproszenia do udziału w debacie, którą organizuje Telewizja Polska. Z nieoficjalnych wciąż doniesień wynika, że debata została zaplanowana na poniedziałek 9 października. Ma się rozpocząć o godz. 21:00. Dziennikarzom wspomnianego portalu nie udało się ustalić, kto poprowadzi debatę.

Po publikacji Onetu zwróciliśmy się do TVP z prośbą o ustosunkowanie się do najnowszych doniesień.

Debata z udziałem partyjnych liderów? Sondaż

W sondażu, który został przeprowadzony przez IBRiS na zlecenie RMF FM i „Rzeczpospolitej”, zapytano respondentów, czy oczekują, że przed wyborami parlamentarnymi dojdzie do debaty liderów partyjnych, również z Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim.

Na „pojedynek na słowa” liczy 74,5 proc. badanych (57,3 proc. – „zdecydowanie tak”, 17,2 proc. – „raczej tak”). Przeciwnego zdania jest 23,6 proc. ankietowanych, w tym 10,7 proc. „zdecydowanie” nie widzi takiej konieczności, a 12,9 proc. – „raczej nie”. 1,9 proc. badanych nie umie odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Co ciekawe, zarówno wśród respondentów, którzy deklarują się jako zwolennicy obozu rządzącego, jak i opozycji oraz w grupie niezdecydowanych – większość uważa, że przed wyborami powinna odbyć się debata.

Czytaj też:

Anna Zalewska musi przeprosić Pomaskę. Chodzi o wulgarny napis na aucieCzytaj też:

Andrzej Duda zapytany o Marsz Miliona Serc. Tak zareagował prezydent