Debata wyborcza w TVP. Nieoficjalnie: Jest data

Zgodnie z art. 120 Kodeksu wyborczego Telewizja Polska ma obowiązek przeprowadzenia debat pomiędzy przedstawicielami komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu, które zarejestrowały swoje listy kandydatów we wszystkich okręgach.

To oznacza, że w dyskusji będzie mogło wziąć sześć osób. Będą to przedstawiciele: Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Trzeciej Drogi, Konfederacji oraz Bezpartyjnych Samorządowców. To od wewnętrznych decyzji poszczególnych partii będzie zależało, kto weźmie udział w pojedynku na słowa.

Jak podaje Onet, do komitetów wyborczych trafiły zaproszenia do udziału w debacie, którą organizuje Telewizja Polska. Z nieoficjalnych wciąż doniesień wynika, że debata została zaplanowana na poniedziałek 9 października. Ma się rozpocząć o godz. 21:00. Dziennikarzom wspomnianego portalu nie udało się ustalić, kto poprowadzi debatę.

Więcej informacji wkrótce.