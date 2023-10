Wybory 2023. Morawiecki promuje telefoniczną akcję. „Naród się budzi, ja to czuję”

Mateusz Morawiecki odwiedził Stalową Wolę, a w czasie swojego wystąpienia przedstawił dwie wizje Polski. – Jest wizja Jarosława Kaczyńskiego, Prawa i Sprawiedliwości. Ta wizja, która pomogła wyciągnąć Polskę z tego neoliberalnego dziadostwa Platformy Obywatelskiej. I jest niemiecka wizja Tuska. Tak w uproszczeniu trzeba na nią patrzeć – powiedział premier.

– Wszystko najważniejsze co robił w tamtych, swoich czasach, w bardzo wielu aspektach, odpowiadało po prostu polityce niemieckiej – ocenił premier. – I to jest właśnie polityka, do której nie możemy powrócić, nie chcemy powrócić – dodał.

Morawiecki apeluje o dołączanie do telefonicznej akcji. „Naród się budzi”

W dalszej części spotkania Mateusz Morawiecki podkreślił, jak niewiele czasu zostało do wyborów parlamentarnych. W związku z tym szef polskiego rządu zaapelował do zgromadzonych o dołączenie do telefonicznej akcji i przekonywania swoich znajomych do głosowania na PiS.

– Od jutrzejszego dnia licząc, mamy 11 dni do ciszy wyborczej. To jest moment, w którym chcę poprosić wszystkich was o maksymalną aktywność. (…) Proszę was, żebyście wszyscy wykonali co najmniej kilka telefonów dziennie: czasami minutowych, dwuminutowych, jak się ktoś rozgada to czasami trzeba dłużej (rozmawiać – red.), ale zróbcie to. Bardzo was proszę, bo naszą największą szansą na zwycięstwo jest to, że przez najbliższe 11 dni dotrzemy do ludzi – stwierdził premier.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że rząd PiS kierował się przez wszystkie lata swoich rządów dobrem obywateli i wprowadzał różne programy, które miały poprawić standard życia Polaków. Premier wymienił w tym kontekście m.in. program 500+ oraz wsparcie seniorów w postaci tzw. trzynastki i czternastki.

– Naszą szansą jest przemówić do nich. Zawołać do głębokiego narodu tak, żeby się naród całkiem obudził. A naród się budzi, ja to czuję – zawołał do zgromadzonych Mateusz Morawiecki, a słowa te zostały przyjęte głośnymi brawami.

