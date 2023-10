Wybory 2023. Kto poprowadzi debatę w TVP? Mnożą się pytania

W mediach zaroiło się od nieoficjalnych doniesień dotyczących debaty, którą przed wyborami parlamentarnymi zorganizuje Telewizja Polska. Wydarzenie miałoby się rozpocząć w poniedziałek 9 października o godz. 21:00 w siedzibie TVP. Jak podaje wp.pl, organizatorzy nie planują udziału publiczności w czasie debaty.

Debata wyborcza w TVP. Co wiadomo?

Zgodnie z art. 120 Kodeksu wyborczego Telewizja Polska ma obowiązek przeprowadzenia debat pomiędzy przedstawicielami komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy kandydatów we wszystkich okręgach. Dotychczas pod znakiem zapytania pozostaje, kto będzie prowadzącym, a także które z sześciu komitetów wyborczych zdecydują się oddelegować do udziału swoich przedstawicieli. Z nieoficjalnych informacji Wirtualnej Polski wynika, że wszystkie największe partie opozycyjne rozważają udział w debacie Telewizji Polskiej. Ostateczna decyzja miała jeszcze nie zapaść.

Już w najbliższą środę, 4 października, ma odbyć się spotkanie organizacyjne, podczas którego będą trwały rozmowy na temat szczegółowych zasad i warunków debaty. Tego dnia w drodze losowania ma zostać ustalona również kolejność wypowiedzi kandydatów w „Debacie Wyborczej”. Zwróciliśmy się do TVP z prośbą o ustosunkowanie się do najnowszych doniesień, a także informacje na temat rozważanych formuł wydarzenia. Do chwili publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Polacy oczekują debaty z udziałem liderów partyjnych? Sondaż



Jak pokazały wyniki sondażu, który został przeprowadzony w drugiej połowie września, Polacy oczekują, że przed wyborami parlamentarnymi dojdzie do pojedynku liderów partyjnych na słowa. Co ciekawe, zarówno wśród respondentów, którzy deklarują się jako zwolennicy obozu rządzącego, jak i opozycji oraz w grupie niezdecydowanych – większość uważa, że przed wyborami powinna odbyć się debata.

