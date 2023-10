Pierwszy wywiad z kard. Rysiem. „Nie ma zgody na uwikłanie Kościoła w kampanię”

W ubiegłą sobotę, 30 września, odbyła się w Watykanie ceremonia mianowania przez papieża Franciszka nowych kardynałów.

Polak wśród nowych kardynałów

Wśród nich znalazł się nasz rodak – 59-letni metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś. Warto dodać, że kardynalat jest najwyższą po papieżu godnością kościelną w Kościele Katolickim.

Kardynałowie z całego świata tworzą Kolegium Kardynałów, które wspomaga papieża w kierowaniu Kościołem. Kolegium Kardynałów dokonuje również wyboru nowego następcy św. Piotra na tronie papieskim.

„Nie ma zgody na uwikłanie Kościoła w kampanię”

W poniedziałek, 2 października, portal „Onet” opublikował pierwszy wywiad z kardynałem Rysiem. W trakcie rozmowy nie zabrakło pytań o zbliżające się wybory parlamentarne. Kard. Ryś pochwalił opublikowane niedawno oświadczenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, które dotyczy nieangażowania Kościoła w kampanię wyborczą.

Zaznaczył, że „Kościoła w polityce nie powinno być”. Kard. Ryś zapewnił, że w podległej mu diecezji ta zasada jest ściśle przestrzegana. Odmówił także odpowiedzi na pytanie, na kogo zamierza oddać swój głos 15 października.

– Jeśli księża z mojej diecezji wyjdą z politycznym przekazem na ambonę, to najpierw dostaną naganę; jeśli nie wystarczy – będą następne konsekwencje. Jeśli kapłan wywiesi plakat wyborczy, niezależnie jakiej partii, to jeszcze tego samego dnia dostanie ode mnie telefon. Dla mnie to jest jasne: nie ma zgody na uwikłanie Kościoła w kampanię wyborczą. Nie ma (...) Występy polityków na wydarzeniach kościelnych, zwłaszcza w kontekście Eucharystii, są czyś kompletnie niedopuszczalnym – powiedział duchowny.

„To abc nauki społecznej Kościoła”

Podkreślił, że wydane przez Konferencję Episkopatu Polski „Vademecum wyborcze katolika” nie wskazuje żadnej partii politycznej, ale przypomina o katolickiej nauce społecznej, którą nie tylko w dniu wyborów powinni kierować się wierni.

– To vademecum to abc nauki społecznej Kościoła. Jeśli spodziewa się pan, że biskupi w takim dokumencie napiszą, żeby głosować za aborcją, to jest pan w błędzie. Ciekaw jestem, która z obecnych partii politycznych w pełni utożsami się ze wszystkimi punktami zawartymi w vademecum. Według mnie nie ma dziś w Polsce takiej partii – dodał kard. Ryś.

