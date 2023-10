UE zadecyduje o przyszłości paktu migracyjnego. PiS publikuje mocny spot

We wtorek, 3 października, w Parlamencie Europejskim odbywa się debata ws. zreformowania unijnego prawa migracyjnego.

Co zakłada propozycja paktu migracyjnego?

Chodzi o propozycję szybkiego przyjęcia tzw. paktu migracyjnego. Dokument wywołuje ogromne kontrowersje, gdyż opiera się na mechanizmie „obowiązkowej solidarności”.

W dużym skrócie polega to relokowaniu migrantów do wszystkich krajów Unii Europejskiej według kwot ustalanych corocznie przez Komisję Europejską. Kraje, które odmówią udziału w relokacji, będą zobowiązane zapłacić 20 tys. euro za każdego nieprzyjętego migranta.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska nie wyrazi zgody na przyjęcie tych rozwiązań, gdy zostaną poddane pod głosowanie w Radzie Europejskiej.

Nowy spot PiS. „Tusk próbował zmusić Polskę”

Przy tej okazji Prawo i Sprawiedliwość opublikowało na X (dawniej Twitter) najnowszy spot wyborczy. W opisie nagrania zaznaczono, że wspomniana debata została zwołana na wniosek Europejskiej Partii Ludowej, do której należą także europosłowie Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

– Gdy Tusk był szefem Rady Europejskiej próbował zmusić Polskę do przyjęcia nielegalnych imigrantów. Zrobił to raz, zrobiłby to znowu. Powstrzymaj Tuska. Tylko PiS może zapewnić Polsce bezpieczeństwo. 15 października tylko PiS – słyszymy w najnowszym spocie PiS.

Te słowa odnoszą się do słów Donalda Tuska z 2016 r., który komentował brak zgody na relokację ze strony rządu premier Beaty Szydło.

– Jeśli rząd Polski będzie zdecydowany, aby nie uczestniczyć w tym solidarnym podziale obowiązków ws. uchodźców, to będzie wiązało się nieuchronnie z pewnymi konsekwencjami. Takie są zasady w Europie – powiedział wówczas przewodniczący PO.

