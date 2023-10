Gospodarstwo Kołodziejczaków okradzione. „Zaczyna się robić dość brutalnie”

Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek, tj. z 2 na 3 października. O skali kradzieży poinformował na X (dawniej Twitter) pan Łukasz, brat lidera Agrounii.

Co skradziono z gospodarstwa Kołodziejczaków?

Łupem złodzieja albo złodziei padł osprzęt do dwóch deszczowni. Wyjaśnijmy, że deszczownia to wykorzystywane w rolnictwie urządzenie, które służy do rozpylania wody i tym samym nawadniania pól czy sadów.

„Przez noc ogołocili nam dwie deszczownie. Ręce opadają. Z jednej ukradli zraszacz, z drugiej akumulator, dwa węże strażackie i gumowy łącznik. Na pal nabijać takich” – skomentował pan Łukasz.

Michał Kołodziejczak: Zaczyna się robić dość brutalnie

Godzinę później do sprawy odniósł się lider Agrounii i podał przybliżoną wartość utraconego osprzętu. Następnie dał do zrozumienia, że być może nie była to zwykła kradzież, ale próba zastraszenia w związku z trwającą kampanią wyborczą.

„Niemiły poranek. Ukradli nam osprzęt z dwóch maszyn. Starty na wiele tysięcy zł i brak możliwości kontynuowania pracy. I jak to podsumować?” – czytamy w pierwszym wpisie Michała Kołodziejczaka na X. „Zaczyna się robić dość brutalnie. »Obserwujemy was i wasz dom«” – czytamy w kolejnym wpisie.

Start do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej

16 sierpnia, przewodniczący PO Donald Tusk ogłosił, że Kołodziejczak będzie startować do Sejmu z pierwszego miejsca listy Koalicji Obywatelskiej w Koninie.

Ta informacja wywołała spore zaskoczenie, gdyż Kołodziejczak nie szczędził gorzkich słów pod adresem przewodniczącego PO. – Cofnął Polaków o kilka wieków do tyłu, zrobił z nas kraj koczowniczy – powiedział Kołodziejczak pod koniec czerwca w wywiadzie dla Radia Zet.

