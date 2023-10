Wybory 2023. Kiedy się odbywają i do której można głosować?

Wybory parlamentarne 2023 to temat, który rozgrzewa Polaków do czerwoności. Nie tylko dlatego, że wybierzemy przedstawicieli do Sejmu i Senatu, którzy będą reprezentować nas przez najbliższe 4 lata, ale również dlatego że w trakcie wyborów będziemy musieli odpowiedzieć na 4 pytania referendalne. Z tego powodu wybory te będą różnić się od poprzednich.

Kiedy odbywają się wybory parlamentarne 2023?

Wybory parlamentarne 2023 odbędą się w niedzielę 15 października. Do urn będą mogli ruszyć wszyscy uprawnieni do głosowania Polacy, którzy ukończyli 18. rok życia, nie zostali pozbawieni praw publicznych ani praw wyborczych prawomocnym postanowieniem sądu i nie zostali ubezwłasnowolnieni.

Głosować można zarówno w miejscu stałego zamieszkania, jak i w innym miejscu, po złożeniu odpowiedniego wniosku w urzędzie gminy w terminach od 1 września do 12 października 2023 roku.

Głos można oddać także za granicą, ale wcześniej trzeba zgłosić się do właściwego terytorialnie konsula z prośbą o ujęcie w spisie wyborców. Trzeba to zrobić do 10 października 2023 roku.

Do której można głosować?

Lokale wyborczą otworzą się w niedzielę 15 października już o godzinie 7 rano. Od tego momentu wszyscy uprawnieni do głosowania będą mogli przyjść, podpisać się na liście i oddać głos. W trakcie głosowania będzie trzeba odpowiedzieć również na 4 pytania referendalne dotyczące wieku emerytalnego, przyjęcia do kraju imigrantów, sprzedaży majątku narodowego oraz likwidacji zapory na granicy z Białorusią.

Lokale wyborcze będą czynne przez cały dzień, aż do godz. 21. To o tej porze zakończy się głosowanie. Choć sondaże wyborcze już wcześniej będą podawały pierwsze wyniki wyborów, ostateczne dane spłyną z Państwowej Komisji Wyborczej dopiero po zakończeniu głosowania i zamknięciu lokali.

