Wybory 2023. Jak zagłosować poza miejscem zamieszkania?

Wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu odbędą się 15 października 2023 roku. Uprawnionych do głosowania jest 29,1 miliona Polaków, którzy mogą oddać swój głos i odpowiedzieć na 4 pytania referendalne zarówno w miejscu swojego stałego zameldowania, jak i w miejscu czasowego pobytu. Nie można jednak tego zrobić, jeśli wcześniej nie złożymy odpowiednich dokumentów w urzędzie gminy.

Jak sprawdzić, gdzie mogę głosować?

Każdy wyborca, który ukończył 18 lat i korzysta z pełni praw publicznych, jest uprawniony do oddania głosu w wyborach. Może to zrobić w lokalu wyborczym, znajdującym się w okolicy jego zamieszkania. Aby sprawdzić, gdzie znajduje się odpowiedni lokal wyborczy, można na stronie gov.pl zajrzeć do Centralnego Rejestru Wyborców i sprawdzić, gdzie znajduje się nasz okręg wyborczy. Zazwyczaj jest to w pierwszym najbliższym punkcie znajdującym się w okolicy domu (np. w szkole, w której jest lokal wyborczy).

Jak głosować poza miejscem zamieszkania?

Studenci i osoby, które opuściły swoje miejsce stałego zameldowania, bo np. wyjechały do pracy do innego miasta, nie muszą wracać do domu, by oddać głos w wyborach. Mogą zagłosować w miejscu tymczasowego pobytu. W tym celu należy jednak trzeba dopełnić formalności.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania krok po kroku

Aby oddać głos w innym miejscu niż to, w którym jesteśmy zameldowani, należy:

1. Złożyć wniosek w urzędzie gminy w miejscu, w którym dana osoba będzie chciała głosować – uwaga, nie ma wzoru wniosku! Dane o tym, jak on powinien wyglądać znajdziemy na stronie Gov.pl 2. We wniosku zawrzeć dane personalne, numer dowodu tożsamości oraz numer do kontaktu 3. Wniosek złożyć w urzędzie gminy w miejscu, gdzie chcemy zagłosować 4. Należy to zrobić do 12 października

Zaświadczenie do głosowania w innym miejscu

Złożenie wniosku jest darmowe. Po złożeniu dokumentu w urzędzie gminy należy odebrać zaświadczenie o prawie do głosowania w innym miejscu. Zaświadczenie otrzymuje się w miejscu złożenia wniosku. Na podstawie zaświadczenia wyborca zostaje wpisany na listę w wybranym obwodzie głosowania.

