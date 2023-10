Wybory 2023. Jak sprawdzić, gdzie mogę głosować?

Wybory 2023 do Sejmu i Senatu odbędą się już w niedzielę 15 października. Tego dnia wszyscy Polacy, którzy mają ukończone 18 lat i korzystają z pełni praw publicznych, są uprawnieni do oddania głosu na wybranych przez siebie kandydatów i do udzielenia odpowiedzi na 4 pytania referendalne.

Jak sprawdzić, gdzie głosować?

Aby wziąć udział w wyborach, należy najpierw sprawdzić, czy jesteśmy wpisani na listę wyborców. Powinny to zrobić przede wszystkim te osoby, które często zmieniały adres zameldowania i przeprowadzały się z miasta do miasta. Aby móc udać się do Obwodowej Komisji Wyborczej w danej gminie, trzeba być wpisanym w rejestrze wyborców. Jest to możliwe tylko dla osób, które posiadają stały adres zameldowania w danym miejscu.

Ważne! Meldunek tymczasowy nie oznacza automatycznego wpisu do rejestru wyborców.

Jak sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższa Obwodowa Komisja Wyborcza?

Na stronie PKW znajduje się wyszukiwarka wszystkich komisji wyborczych w kraju. Jest ona bardzo intuicyjna, podzielona na województwa, powiaty i gminy. Można również samodzielnie wpisać miasto, w którym chcemy oddać głos. W ten sposób bardzo łatwo znajdziemy najbliższą OKW.

Obwodowe Komisje Wyborcze w miastach podzielone są dzielnicami i ulicami. Zazwyczaj głosować można w najbliższych szkołach lub przedszkolach – na budynku kilkanaście dni przed wyborami powinny widnieć obwieszczenia informujące, czy będzie tu OKW i mieszkańcy, jakich ulic są uprawnieni do oddania głosu w danym miejscu.

Głosowanie w innym miejscu niż miejsce zameldowania

Osoby, które chcą oddać głos poza miejscem zamieszkania czy w innym miejscu niż to, w którym są zameldowane na stałe, powinny złożyć odpowiedni wniosek do urzędu gminy. Należy to zrobić do 12 października.

Nie ma obowiązującego wzoru wniosku. W dokumencie trzeba wpisać swoje dane personalne, numer dowodu osobistego, miejsce, w którym chcemy zagłosować. Po złożeniu wniosku powinniśmy otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w danym miejscu, a nasze dane powinny zostać wpisane na listę wyborców w tym konkretnym urzędzie gminy.

Kiedy można głosować w wyborach?

Wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu odbędą się w niedzielę 15 października, a głos można oddać w godz. 7-21.

