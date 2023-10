Wybory 2023. Kto może głosować? Ile trzeba mieć lat, by wziąć udział w wyborach?

15 października 2023 roku odbędą się wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu. Ponad 29 milionów Polaków może wziąć udział w wyborach i oddać głos na wybranych kandydatów, a także odpowiedzieć na 4 pytania referendalne. To o ponad milion osób mniej niż w 2019 roku, kiedy liczba osób uprawnionych znacznie przekroczyła 30 milionów (z danych PKW: 30 253 556).

Kto może głosować w wyborach 2023?

W wyborach do Sejmu i Senatu mogą wziąć udział jedynie uprawnione osoby, które ukończyły 18 lat i mają czynne prawo wyborcze. Prawo do oddania głosu ma obywatel, który:

nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu

nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu

nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu

znajduje się na liście wyborców w danym okręgu (tam, gdzie jest zameldowany na stałe)

Ile trzeba mieć lat, by wziąć udział w wyborach?

Uprawnione do głosowania są jedynie osoby pełnoletnie. Oznacza to, że najpóźniej w dniu głosowania muszą ukończyć 18 lat. Co ciekawe, oznacza to, że głos może oddać osoba, która ukończyła 18 lat, ale która nie posiada jeszcze dowodu osobistego. bo np. nie otrzymała go jeszcze z urzędu. W takiej sytuacji należy okazać komisji wyborczej inny dokument tożsamości, który potwierdzi datę urodzenia. Może to być prawo jazdy, paszport, aplikacja mObywatel.

Czy na wybory trzeba zabrać dowód tożsamości?

Do tej pory wszystkie osoby pełnoletnie, które ukończyły 18. rok życia, musiały okazać w lokalu wyborczym dowód tożsamości (papierowy lub plastikowy). W tym roku po raz pierwszy będzie można okazać elektroniczny mDowód. Komisje wyborcze będą musiały uznać ważność takiego dokumentu.

"Uprzejmie informujemy, że będzie możliwość skorzystania z aplikacji mobilnej w celu potwierdzania tożsamości wyborcy. Szczegóły dotyczące tej kwestii znajdą się w wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej dla obwodowych komisji wyborczych" – poinformowała PKW.

