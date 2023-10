Janusz Kowalski znalazł sobie nowego wroga. Wziął na celownik włoski makaron

Janusz Kowalski słynie z ostrego języka. Wiceminister rolnictwa wielokrotnie krytycznie wypowiadał się na temat działalności Unii Europejskiej. Na celowniku polityka Suwerennej Polski znalazły się też Niemcy oraz Donald Tusk, którego nazwisko pojawia się niemal w każdym jego publicznym wystąpieniu.

Janusz Kowalski kontra włoski makaron

W jednym z ostatnich wpisów zamieszczonych w mediach społecznościowych Janusz Kowalski postanowił zachęcić konsumentów do zakupu produktów od polskich przetwórców tłumacząc, że jest to ogromne wsparcie dla polskich rolników. W tym celu wiceminister rolnictwa postanowił wziąć na celownik włoski makaron.

Na swoim profilu na Twitterze zamieścił grafikę, na której widać szczegółowe porównanie między polskim i włoskim makaronem. W specjalnej tabelce wyszczególniono takie kwestia jak mąka oraz jajka, z których są wytwarzane makarony a także sposób jego przygotowania i ugotowania.

twitter

Polityk Suwerennej Polski pokusił się nawet o ocenę preferencji kulinarnych Polaków i Włochów. W ocenie wiceministra rolnictwa Polacy lubią makaron, który jest miękki i sprężysty i spożywają go głównie do zup. Z kolei mieszkańcy Półwyspu Apenińskiego stawiają raczej na twardszy makaron z pszenicy durum, którego używają głównie do drugiego dania.

Czytaj też:

Baner Janusza Kowalskiego na cmentarnej bramie? „Bezczelna prowokacja”Czytaj też:

Janusz Kowalski dla „Wprost”: Niemcy muszą zapłacić za wywołanie wojny na Ukrainie