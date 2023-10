Nieoficjalnie: Zmiana godziny debaty w TVP. Znamy prowadzących

W dyskusji na antenie telewizji publicznej będzie mogło wziąć sześć osób. Będą to przedstawiciele: Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Trzeciej Drogi, Konfederacji oraz Bezpartyjnych Samorządowców. To od wewnętrznych decyzji poszczególnych partii będzie zależało, kto weźmie udział w pojedynku na słowa.

Debata wyborcza w TVP. Kogo wystawią komitety?

Na razie decyzje komitetów nie zapadły, z wyjątkiem Konfederacji, która wystawi Krzysztofa Bosaka (potwierdził to Witold Tumanowicz). Sztabowcy PO na razie nie chcą ujawniać nazwiska reprezentanta. – PiS tylko na to czeka. A nie mamy wątpliwości, że Nowogrodzka będzie uzależniać od nas wybór polityka, którego wyśle – powiedział jeden z nich. Są jednak przekonani, że lider PO Donald Tusk poradziłby sobie świetnie.

Onet informuje, że PiS może wystawić marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Lewica podejmie decyzję pod koniec tygodnia. Trzecia droga ma wysłać do TVP jednego z liderów, czyli Szymona Hołownię lub Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale wiele zależy od decyzji innych komitetów – np. jeśli konkurenci wystawią kobietę, to ten komitet prawdopodobnie także wskaże swoją koleżankę.

4 października miało się odbyć spotkanie organizacyjne, podczas którego będą trwały rozmowy na temat szczegółowych zasad i warunków debaty. Tego dnia w drodze losowania ma zostać ustalona również kolejność wypowiedzi kandydatów w „Debacie Wyborczej”. Zwróciliśmy się do TVP z prośbą o ustosunkowanie się do najnowszych doniesień, a także informacje na temat rozważanych formuł wydarzenia. Do chwili publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Onet informuje, że godzina poniedziałkowej debaty przesunęła się z 21.00 na 18.30, a to oznacza, że program zobaczy mniej widzów. W trakcie debaty każdy komitet ma dostać w sumie 7 minut do wykorzystania, dodatkowo 60 sekund na tzw. swobodną wypowiedź. Prowadzący zadadzą sześć pytań. Debatę poprowadzą Michał Rachoń oraz Anna Bogusiewicz-Grochowska.

Zgodnie z art. 120 Kodeksu wyborczego Telewizja Polska ma obowiązek przeprowadzenia debat pomiędzy przedstawicielami komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy kandydatów we wszystkich okręgach.

