Jarosław Kaczyński ostrzega przed Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. „Pamiętacie, jak klaskał?”

Jarosław Kaczyński pojawił się w Łodzi, gdzie wziął udział w konwencji wojewódzkiej PiS. Podczas poprzednich swoich wystąpień lider Zjednoczonej Prawicy uderzał w dużej mierze w Donalda Tuska. Tym razem na celowniku Kaczyńskiego znalazł się Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezes Prawa i Sprawiedliwości sugerował, że PSL „zrobi tak, jak im każą w Brukseli, czy w Warszawie ich starszy brat, czyli PO”.

– Kiedyś przecież wziął na siebie takie sprawy jak podniesienie wieku emerytalnego i zabranie pieniędzy w OFE. Ludzie w PO mówili, że wziął na siebie najcięższe sprawy. Niektórzy mi tłumaczyli, że on był wtedy młody, trzydzieści z kawałeczkiem. Proszę państwa, to jest wiek chrystusowy. Najwyższy czas, żeby już być mądrym. To nie jest żadne usprawiedliwienie – mówił o liderze ludowców Kaczyński.

Już nie Donald Tusk. Jarosław Kaczyński znalazł sobie nowego politycznego wroga

Prezes PiS przestrzegał przed głosowaniem na Polskie Stronnictwo Ludowe i jego koalicjanta Polskę 2050, jako alternatywę dla jego partii lub Platformy Obywatelskiej. – Nie wierzcie im – grzmiał Kaczyński. Lider Zjednoczonej Prawicy ostrzegał przed Trzecią Drogą. – To jest ta sama ta droga. Dokładnie ta sama droga co była przez te wszystkie lata. To ta sama droga i musimy o tym przez cały czas pamiętać – podkreślił.

W dalszej części przemówienia prezes PiS ponownie nawiązał do Kosiniaka-Kamysza w kontekście ataków na Kościół i Jana Pawła II, jakiego jego zdaniem mają miejsce. Kaczyński zaznaczył, że na razie te ataki są wygaszone. – Pamiętajcie że to wróci, jeżeli oni wygrają. Także PSL w gruncie rzeczy nie miał nic przeciwko temu. Pamiętacie Kosiniaka-Kamysza, jak temu Jażdżewskiemu klaskał? Pamiętacie? No więc właśnie, to są ich poglądy. To formacja w gruncie rzeczy skrajnie antyklerykalna – zakończył.

Czytaj też:

Sondaż w okręgu wyborczym Jarosława Kaczyńskiego. Szykuje się sensacja?Czytaj też:

Kaczyński z kontrą po słowach Holland. Poprawił też Holecką: Jestem zawiedziony