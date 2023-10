Mateusz Morawiecki: Te wybory są nieuczciwe

Mateusz Morawiecki spotkał się z mieszkańcami Łomży. Premier pokazał zgromadzonym – jak przekazał – „teczkę Tuska”. Znalazły się tak „dokumenty”, które zdaniem szefa polskiego rządu dotyczą działań Platformy Obywatelskiej obejmujące kluczowe kwestie. Wśród nich znalazła się „likwidacja bariery na granicy”, „zgoda na przymusową relokację”, czy „plan obrony Polski na linii Wisły”.

– Oni chcą doprowadzić do tego, żeby Polska została zmieniona kulturowo; żeby wpuszczać tutaj nielegalnie imigrantów muzułmańskich – przekonywał Mateusz Morawiecki. Premier przekazał, że ma także wiadomość skierowaną do kobiet. – Islamscy imigranci z krajów muzułmańskich nie szanują praw kobiet. W naszej polskiej kulturze kobiety są wyjątkowo traktowane. Jak Tusk chce wpuszczać migrantów, to niech sobie ich wpuszcza do Niemiec, Francji, ale nie do Polski – dodał.

Mateusz Morawiecki w Łomży: Te wyborczy są niesprawiedliwe

Szef polskiego rządu zaznaczył podczas wystąpienia w Łomży, że Polska to bezpieczne miasta i wioski, a także kobiety mogące spokojnie z dziećmi wychodzić na spacer wieczorem. – Nie chcemy takiej rzeczywistości jak w państwach UE, gdzie emigranci sieją chaos, są strzelaniny, rabunki i gwałty, a takie wydarzenia mają tam miejsce. Jutro postawię twarde veto dla nielegalnej emigracji podczas Rady Europy w Hiszpanii – mówił Morawiecki.

Premier ocenił, że wybory w Polsce są nieuczciwie. – Te wybory nie są fair, są w tym sensie nieuczciwie, ponieważ nasi przeciwnicy użyli debaty w PE, instytucji europejskich, żeby zwiększyć swoje szanse wyborcze. Donald Tusk, Ursula von der Layen i PE są używane przeciwko nam. Co to jest?! Wielkie media, wielkie pieniądze. My mamy tylko was, naród Polski. Mam nadzieję, że naród się obudzi i podejmie decyzję – podsumował premier zachęcając do udziału w wyborach.

Czytaj też:

Jarosław Kaczyński ostrzega przed Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. „Pamiętacie, jak klaskał?”Czytaj też:

Zgrzyt na spotkaniu z Tuskiem. Lider PO zareagował: Pani jest jedyna z zaciętą twarzą i krzyczy na nas