Tusk z „gorącym apelem” do wyborców Trzeciej Drogi. „Nie zawahajcie się ani chwili”

W czwartek lider PO Donald Tusk spotyka się z wyborcami na Podkarpaciu. – My wszyscy dzisiaj spotykamy się w Rzeszowie, tak jak kilka dni temu ponad milion z nas było w Warszawie. Trzymamy biało-czerwone flagi, chorągiewki, mamy biało-czerwone serca, bo nie chcemy, żeby polityka była polem bezwzględnej walki. Bo wierzymy w to, że nie musi być w Polsce bastionów, fortec, frontów. Polityka nie musi być wojną– powiedział na wstępie były premier, nawiązując do tego, że przez kilka ostatnich lat Podkarpacie było uznawane za bastion PiS.

Wybory 2023. Tusk: Doszliśmy naszego konkurenta

W czasie wystąpienia w Rzeszowie Tusk opowiadał o wynikach wewnętrznego sondażu, które wcześniej ujawnił na platformie społecznościowej X. Wynika z nich, że Koalicja Obywatelska może liczyć na 33,6 proc., a PiS ma 34,3 proc. poparcia. Lewica osiąga w nim 11,3 proc., Konfederacja – 8,8 proc., a Trzecia Droga – 8,6 proc.

– Doszliśmy naszego głównego konkurenta. Dzisiaj PiS i Koalicja Obywatelska to jest mniej więcej 33-34 proc.. I ja czułem, że tak będzie – skomentował wyniki Tusk.



Apel do wyborców Trzeciej Drogi i Lewicy

Przewodniczący PO zwrócił się też do sympatyków pozostałych partii opozycyjnych. – Zwracam się z gorącym apelem do wszystkich wyborców Trzeciej Drogi: głosujcie na swoich, nie zawahajcie się ani chwili. To jest bardzo ważne, żebyście wierzyli w sukces swoich komitetów. Do wyborców i wyborczyń Lewicy: nie dajcie sobie wmówić, że wasze głosowanie nie ma sensu. Nie, głosujcie, idźcie wszyscy głosować na tych, do których macie zaufanie – zaapelował Tusk

Z kolei niezdecydowanych wezwał do głosowania na KO. – Wszyscy, którzy zastanawiają się, (...) na kogo zagłosować, żeby skutecznie odsunąć PiS od władzy, to mówię: zagłosujcie na Koalicję Obywatelską, bo pierwszym warunkiem zwycięstwa (...) jest zwycięstwo Żeby wygrać z PiS-em, trzeba być pierwszym – zaznaczył były premier.

