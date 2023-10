Lewica staje po stronie zwierząt. Ogłasza kolejne postulaty

– Zwierzęta same o siebie nie zadbają i musimy zrobić to za nie – stwierdziła posłanka Anna-Maria Żukowska podczas czwartkowej konferencji prasowej. Miejsce spotkania z mediami, schronisko w Sosnowcu, było nieprzypadkowe. Lewica przedstawiła swoje kolejne postulaty, tym razem dotyczące zwierząt.

Wśród propozycji Lewicy znalazł się m.in. podnoszony już wielokrotnie zakaz chowu zwierząt na futra, ale także zakaz chowu klatkowego i sprzedaży żywych ryb. – Są partie w Polsce, które są przedstawicielami biznesu futrzarskiego, ale ich powstrzymamy, aby nie Ci lobbyści nie panoszyli się w Sejmie. Pamiętamy, że w tym sektorze również pracują ludzie i chcemy zapewnić im ochronę i miejsca pracy w innych gałęziach gospodarki – zapewniła Żukowska.

Lewica proponuje Rzecznika Praw Zwierząt

Zakazy Lewicy objęłyby także wykorzystywanie zwierząt w cyrkach oraz wykorzystywanie pracy koni dorożkarskich. Niezgodne z prawem byłoby również trzymanie psów na łańcuchach. – Zawsze byliśmy i zawsze będziemy po stronie zwierząt, zarówno tych domowych, hodowlanych, jak i dzikich. Jesteśmy jedynym ugrupowaniem, które ma kompleksowy program ochrony praw zwierząt – ogłosiła posłanka.

Propozycje ugrupowania nie ograniczają się do samych zakazów. Jednym z pomysłów Lewicy byłoby powołanie Rzecznika Praw Zwierząt, który mógłby interweniować w każdym przypadku ich łamania. Sama ochrona zwierząt wpisana zostałaby za to do ustawy zasadniczej, a kary za znęcanie się nad nimi zostałyby zaostrzone.

Policyjne psy mogłyby liczyć na emeryturę

Wśród propozycji pojawiła się również „emerytura dla zwierząt mundurowych”. Konie, czy psy kończące służbę, miałyby zapewnioną opiekę. – Tym zwierzętom należy się opieka na stare lata tak, żeby mogły godnie żyć po zakończeniu służby – przekonywała Żukowska.

Lewica proponuje także kontrole i wsparcie dla systemu schronisk oraz „określenie warunków bytowych zwierząt trzymanych w domach i schroniskach”. Bezpłatna stałaby się także kastracja i kastracja kotów i psów, a także ich „chipowanie”.

Czytaj też:

Lewica walczy o głosy kobiet. Posłanki przedstawiły postulaty programoweCzytaj też:

Lubnauer uderzyła w Lewicę. Anna Maria Żukowska: To obrzydliwe