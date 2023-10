Debata wyborcza w TVP. Znamy nazwiska wszystkich uczestników

W poniedziałek 9 października o godz. 18.30 odbędzie się debata przed wyborami parlamentarnymi, organizowana przez TVP. Poprowadzą ją Michał Rachoń i Anna Bogusiewicz-Grochowska.

W debacie wezmą udział przedstawiciele komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy we wszystkich 41 okręgach, czyli Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Trzeciej Drogi, Konfederacji oraz Bezpartyjnych Samorządowców. Do decyzji sztabów należało, kto ich będzie reprezentował w studiu TVP.

Debata wyborcza w TVP. Szykuje się starcie Tuska i Morawieckiego

W czwartek podczas spotkania z wyborcami w Rzeszowie Donald Tusk ogłosił, że to on stanie do debaty w imieniu Koalicji Obywatelskiej. – Mam nadzieję, że słyszy mnie pan Kaczyński. Jarosławie Kaczyński, może masz odwagę chociaż do swojej telewizji, pod skrzydła swoich funkcjonariuszy, Rachoniów i innych tego typu pisowskich namiestników telewizji, stanąć do debaty ze mną? Ja będę o 18 w tej telewizji – zapowiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Prezes PiS nie weźmie jednak udziału w debacie, a w imieniu partii rządzącej pojawi się na niej premier Mateusz Morawiecki. „Nie mogę się doczekać! Widzimy się w polskiej telewizji!” – napisał w piątek w serwisie społecznościowym X szef rządu, potwierdzając tym samym doniesienia medialne. Do swojego wpisu dodał też hasztag #TuskZnaczyBieda i GIF-a z aktorem Clintem Eastwoodem.

Kto jeszcze weźmie udział?

Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że Trzecią Drogę w debacie będzie reprezentował lider Polski 2050 Szymon Hołownia. „Ja w tym dniu będę nieopodal Przysuchy, by Jarosław Kaczyński czuł nasz oddech na plecach. Powodzenia Szymon, zło i hejt prawdą zwyciężymy!” – napisał prezes PSL.

Nowa Lewica wysyła do studia TVP posłankę Joannę Scheuring-Wielgus, a Konfederacja – jednego z jej liderów Krzysztofa Bosaka. Z kolei Bezpartyjni Samorządowcy wytypowali do udziału w debacie swojego rzecznika prasowego Krzysztofa Maja.

Czytaj też:

Donald Tusk rwie do przodu, w TVP będzie iskrzyć. „Sztabowcy PiS nie wytrzymali ciśnienia”Czytaj też:

Tusk przyjdzie na debatę, Kaczyński nie. Rzecznik PiS: Donaldzie, odwagi