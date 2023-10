„Koalicja Chaosu”. W nowym spocie PiS ostrzega przed rządami opozycji

W sobotę, 7 października w mediach społecznościowych Prawa i Sprawiedliwości pojawił się nowy spot wyborczy. W filmie „Koalicja Chaosu” występuje Mateusz Morawiecki, który przestrzega wyborców przez wspólnymi rządami partii opozycyjnych.

Nowy spot PiS. „Koalicja Chaosu”

– Inicjatywa Polska, Platforma Obywatelska, Partia Zielonych, Polska 2050, Unia Europejskich Demokratów, PSL, Partia Razem, Nowa Lewica. Wiecie, co to za lista? To przepis na chaos, na koalicję chaosu – rozpoczyna nagranie premier.

Podkreśla, że w przypadku zawiązania koalicji w rządzie znajdzie się osiem partii z różnymi liderami i programami. – To przepis na to, żeby Polska stanęła na lata w miejscu, pogrążyła się w letargu – przekonuje. Morawiecki twierdzi, że opozycja doprowadzi do powrotu problemów, takich jak bezrobocie czy umowy śmieciowe.

Premier zauważa, że istnieje alternatywny plan. – Życie jak na Zachodzie, bez tych wszystkich imigranckich problemów z Zachodu. To niższy wiek emerytalny, to zakaz wyprzedaży majątku, to ochrona Polski przed przymusową relokacją – wymienia. – Tylko Prawo i Sprawiedliwość może powstrzymać koalicję chaosu. 15 października tylko PiS – mówi na zakończenie.

Reakcja polityków Zjednoczonej Prawicy

Politycy Zjednoczonej Prawicy masowo udostępniają i komentują najnowszy spot. „Za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, nie możemy pozwolić na rząd skłócony z prezydentem, składający się z nastu podmiotów o różnych programach” – stwierdził we wpisie w serwisie X, dawniej Twitter europoseł Patryk Jaki.

„Jedyne co ich łączy to nienawiść do PiS. Mamy wojnę tuż za granicą, to nie jest czas na kłótnie i zamieszanie w rządzie” – dodał pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała. „Polska potrzebuje stabilnego rządu w trudnych czasach. Dla Prawa i Sprawiedliwości najważniejsza jest bezpieczna przyszłość Polaków” – przekonywał rzecznik prasowy rządu Piotr Muller.

