Kwaśniewski o „klonach” Kaczyńskiego i Tuska. „Nie tak utalentowane”

Wybory parlamentarne odbędą się w Polsce w niedzielę 15 października. Aleksander Kwaśniewski stwierdził, że obecna kampania jest „najgorszą, jaką mieliśmy”. – To najgorsza kampania w demokratycznej Polsce. I jest to niewątpliwie spowodowane głównie przez partię rządzącą, która twardo gra na polaryzację społeczeństwa i szukanie wroga. Dodanie referendum do wyborów, czego nie było nigdy, jest elementem politycznej manipulacji, służącym temu, żeby dodatkowo wzmocnić polityczny przekaz, a jednocześnie zdobyć pieniądze, które mogą wspomóc kampanię – analizował były prezydent w wywiadzie dla Onetu.

Aleksander Kwaśniewski z czarną wizją: Ta kampania źle wróży

Aleksander Kwaśniewski wysnuł również pesymistyczny wniosek na przyszłość. – Nie powiem już o tym, co się dzieje w mediach publicznych, które przejęły całkowicie rolę mediów wspierających rząd PiS. Poza tym jeszcze nigdy premier nie odgrywał roli tak antagonizującej w czasie kampanii wyborczych. Liderzy polityczni tak, ale premier rządu zawsze starał się być bardziej wyważony. A to jest kampania, w której premier używa sobie na całego wobec Tuska, wobec opozycji, wobec ludzi inaczej myślących – kontynuował.

– Zatem uważam, że z punktu widzenia przyszłości Polski ta kampania źle wróży, bo ona pogłębia polaryzację, z której będzie bardzo trudno wyjść. I to niezależnie od tego, kto wygra – dodał.

„Klony Kaczyńskiego i Tuska”. Kwaśniewski wybiega w przyszłość

Zdaniem byłego prezydenta wynik wyborów wciąż nie jest rozstrzygnięty, a szanse głównych obozów politycznych ocenił jako „pół na pół”. – Być może jakaś bomba jeszcze wybuchnie, ale osobiście nie sądzę, żeby coś tu radykalnie mogło się zmienić. Jest zatem napięcie, bo wynik wciąż jest sprawą otwartą – powiedział. Aleksander Kwaśniewski podkreślił także, że on sam jest stały w politycznych upodobaniach i zagłosuje na Lewicę.

Aleksander Kwaśniewski w wywiadzie dla Onetu komplementował także Donalda Tuska. – Muszę powiedzieć, że ja dla Tuska mam ogromnie dużo podziwu za tę kampanię, bo przecież on jest niewiele młodszy ode mnie, a zdecydował się na krok naprawdę trudny i niezwykły – powiedział.

– Nie dość, że wrócił i uporządkował partię, to prowadzi absolutnie stuprocentową kampanię. I robi to z głową oraz determinacją. Dobrze, że taki lider jest, bo gdybyśmy samego Kaczyńskiego zostawili na scenie, to bylibyśmy w dużo gorszej sytuacji. Więc nie ma co narzekać, że po 20 latach mamy ciągle tych samych starszych panów. Ale sądzę, że to już jest jeden z ostatnich takich sporów między tą dwójką, bo jakaś zmiana pokoleniowa nastąpi – stwierdził były prezydent.

– To będą jakieś klony Kaczyńskiego, ale nie tak utalentowane jak on i klony Tuska, ale również nie tak utalentowane jak on. Ale pojawiają się nowe postaci. Jestem pod wrażeniem wielu polityczek, szczególnie z Lewicy. Myślę, że przyszłość należy do nich – podsumował.

