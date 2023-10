PIS w nowym spocie: PO w czasie kryzysu uderzyła w najsłabszych

„Platforma to chaos! W czasie kryzysu uderzyła w najsłabszych: podniosła wiek emerytalny, podwyższyła VAT, zabrała OFE” – przekonuje PiS w nowym spocie. Premier Mateusz Morawiecki mówi w nim o reakcji PO na kryzys gospodarczy w 2011 roku.

Nagranie zaczyna się od wymieniania obecnych problemów, z jakimi mierzył się rząd PIS – pandemią, wojną w Ukrainie, kryzysem migracyjnym oraz inflacją.

PiS o „koalicji chaosu”. Wypomina OFE i podniesienie VAT

– Zastanawialiście się, jak zareagowałby Tusk i jego koalicja chaosu? – pyta premier. – Jak był kryzys, to zamiast pomóc ludziom podniósł wiek emerytalny, podniósł podatek VAT, składkę do ZUS. Zamiast budować ich oszczędności, zabrał środki z OFE, zamiast chronić ich tarczą, to podniósł im VAT. Zrobił tak wtedy, zrobi i teraz – mówi na nagraniu szef rządu. W tle widać krzyczących z rozpaczy aktorów. – Koalicja chaosu utknie w debatach i politycznej wojnie, a ludzie i tak nie doczekają się pomocy – dodaje.

Jako receptę na trudny czas premier zapowiedział elementy programu PiS: emerytury stażowe, Modernizacja osiedli z wielkiej płyty oraz inwestycje w każdej gminie w Polsce.

W podobnym tonie Jarosław Kaczyński atakował koalicję PO-PSL podczas konwencji w Rzeszowie.

– Rozkradano na vacie, na paliwach, na wszystkim, czym się da. I to było tolerowane i prawo było tak skonstruowane, żeby było niezwykle trudno z tym walczyć – wymieniał wicepremier.

Prezes PiS przekonywał, że jeśli opozycja dojdzie do władzy, to polska polityka radykalnie się zmieni. – Jeżeli ktoś przyjmuje takie założenia, a te założenia to jest tzw. system Tuska, o którym mówiłem na naszej konwencji, to on nie może prowadzić takiej polityki, jak my – wyjaśnił. Zaznaczył, że Donald Tusk zabierze Polakom wszystko to, co dostali przez ostatnie osiem lat od partii rządzącej.

