Kim jest Krzysztof Maj? Na niego postawili Bezpartyjni Samorządowcy w debacie TVP

Już dzisiaj o godz. 18:30 rozpocznie się debata zorganizowana przed wyborami parlamentarnymi przez TVP. Zaproszenia do udziału zostały wysłane do przedstawicieli sześciu komitetów, które zarejestrowały swoich kandydatów we wszystkich okręgach.

PiS będzie reprezentował Mateusz Morawiecki, KO – Donald Tusk, Trzecią Drogę – Szymon Hołownia, Konfederację – Krzysztof Bosak, a Lewicę – Joanna Scheuring-Wielgus. W imieniu Bezpartyjnych Samorządowców będzie wypowiadał się Krzysztof Maj.

Kim jest Krzysztof Maj? Wykształcenie i działalność samorządowa

Krzysztof Maj jest liderem listy Bezpartyjnych Samorządowców do Sejmu w okręgu wyborczym numer 3, obejmującym część województwa dolnośląskiego (powiaty: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski oraz miasto na prawach powiatu: Wrocław).

Informacje o wykształceniu i działalności samorządowej Krzysztofa Maja udostępniono na oficjalnej stronie Bezpartyjnych Samorządowców. Kandydat do Sejmu jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, studiów podyplomowych Executive MBA na Wydziale Informatyki i Zarządzania tej uczelni oraz Central Connecticut State University (USA). W 2014 roku ukończył także studia podyplomowe Akademia Liderów Kultury na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie z zakresu psychologii zarządzania w kulturze.

Krzysztof Maj rozpoczął działalność samorządową kilkanaście lat temu. W 2010 roku objął stanowisko wicestarosty powiatu lubińskiego, gdzie był odpowiedzialny za sprawy społeczne. Od 2018 roku, przez ponad trzy lata, był Dyrektorem Generalnym Strefy Kultury Wrocław. Wcześniej koordynował i odpowiadał za obchody Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. W Zarządzie Województwa Dolnośląskiego pracuje od 2021 roku. Odpowiada za rozwój kultury, turystyki i aglomeracji oraz promocję.

Czytaj też:

Program wyborczy PiS. Osiem najważniejszych obietnic partii rządzącej na wyboryCzytaj też:

Co obiecuje Lewica przed wyborami? Wybraliśmy najważniejsze postulaty