NA ŻYWO: Debata TVP. Rosną emocje przed wielkim starciem Tusk-Morawiecki

14:45 Rzecznik Platformy Obywatelskiej poinformował, że z jego informacji wynika, że debata w TVP odbędzie się na innych, niż wcześniej ustalono, zasadach.



Rzecznik PO przekazał, że z informacji, jakie do niego dotarły wynika, że PiS zamierza sprowadzić do studia na Woronicza liczną grupę swoich sympatyków.



Polityk podkreślił, że w związku z zaistniała sytuacją władze PO spodziewają się bardzo burzliwego przebiegu debaty. – To ma być lincz na Donaldzie Tusku, a nie żadna debata, takie założenia przyjęli. (...) Spodziewamy się, że w studiu wydarzy się wszystko, co najgorsze – powiedział rzecznik PO.





Debata w TVP. PO o nowych ustaleniach: To ma być lincz 14:40 Debata TVP. Co z zagranicznymi widzami?



Wokół debaty narastają coraz większe kontrowersje. Według pierwotnych informacji przedwyborcza potyczka najważniejszych polityków w kraju miała być transmitowana w TVP1, TVP Info oraz w TVP Polonia. Jak donosi jednak dziennikarz "Gazety Wyborczej" Bartosz Wieliński, sytuacja najwyraźniej uległą zmianie. Okazuje się bowiem, że na czas debaty zaplanowane przerwę w transmisji na kanale TVP Polonia



Debata TVP nie dla wszystkich. Przerwa w transmisji zamiast starcia Tusk-Morawiecki? 14:34 Inaczej niż w poprzednich latach, debata nie odbędzie się w siedzibie głównej Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza 17 w Warszawie.



Na miejsce debaty wybrano halę konferencyjno-widowiskową przy ul. Wał Miedzeszyński 384 na obrzeżach stolicy, w dzielnicy Wawer. Właścicielem hali jest zewnętrzna firma ATM



Donald Tusk o debacie w TVP. „Cokolwiek jeszcze wykombinują, wiem, że tam będziecie” 14:30 Liderzy zwaśnionych obozów politycznych odpowiadać będą na pytania dotyczące sześciu zagadnień. Wiadomo już wśród zagadnień znalazły się: migracje, prywatyzacja, wiek emerytalny, bezpieczeństwo, bezrobocie i świadczenia socjalne. Zaplanowano również dodatkową rundę, w której politycy dostaną czas na swobodne wypowiedzi. 14:24 Choć najważniejszym starciem wieczoru będzie niewątpliwie potyczka Tuska z Morawieckim, to w debacie wezmą udział przedstawiciele sześciu komitetów wyborczych.



Lewicę reprezentować będzie Joanna Scheuring-Wielgus, która jest wiceszefową partii. Z ramienia Trzeciej Drogi do TVP uda się Szymon Hołownia. Konfederację reprezentować będzie Krzysztof Bosak, a Bezpartyjni Samorządowcy reprezentowani będą przez Krzysztofa Maja



Debata w TVP. Gdzie i kiedy oglądać transmisję? O co zapyta Michał Rachoń? 14:14 Debata w TVP odbędzie się w poniedziałek o godzinie 18:30. Transmitowana będzie na antenach TVP1, TVP Info oraz TVP Polonia. Dyskusję w studiu poprowadzą Michał Rachoń i Anna Bogusiewicz-Grochowska. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z wydarzenia w serwisie Wprost.pl!

Zaledwie kilka godzin dzieli nas od jednego z najważniejszych wydarzeń w tej kampanii wyborczej, czyli debaty w TVP. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom telewizja publiczna zmieniła godzinę politycznego starcia. Dyskusja rozpocznie się nie o 21, a o 18:30.

Debata TVP. Kto weźmie udział?

Niewątpliwie najuważniej śledzone będzie starcie między reprezentantami Zjednoczonej Prawicy i Koalicji Obywatelskiej, czyli między premierem Mateuszem Morawieckim a szefem PO Donaldem Tuskiem.

Oprócz nich w studiu wystąpią także Krzysztof Bosak (Konfederacja), Szymon Hołownia (Trzecia Droga), Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica) oraz Krzysztof Maj (Bezpartyjni Samorządowcy).

Kontrowersje wokół debaty w TVP

Początkowo podawano, że debata ma się odbyć bez udziału publiczności. Rzecznik Platformy Obywatelskiej poinformował, że z jego informacji wynika, że debata w TVP odbędzie się na innych, niż wcześniej ustalono, zasadach. Jak Grabiec przekazał, że PiS zamierza sprowadzić do studia liczną grupę swoich sympatyków. – Wiemy też, że budowane jest studio dla publiczności. Wiemy, że zbierani są wyborcy PiS-u, sympatycy PiS-u, działacze PiS-u z całego kraju i autokarami mają przyjechać do Warszawy. I wiemy, że budowane jest studio z trybunkami, na których ma zasiąść publiczność PiS-owska – mówił Grabiec.

Dodał, że TVP chce zmienić również miejsce debaty. – Mamy informacje o tym, że miejscem debaty nie będzie studio na Wale Miedzeszyńskim, jak to ustalono, ale miejscem debaty ma być Woronicza Studio S1 – podkreślił Jan Grabiec.

Co więcej, według pierwotnych informacji przedwyborcza potyczka najważniejszych polityków w kraju miała być transmitowana w TVP1, TVP Info oraz w TVP Polonia. Jak donosi jednak dziennikarz "Gazety Wyborczej" Bartosz Wieliński, sytuacja najwyraźniej uległą zmianie. Okazuje się bowiem, że na czas debaty zaplanowane przerwę w transmisji na kanale TVP Polonia.

Czytaj też:

Kto utworzy rząd po wyborach? Najnowszy sondaż nie pozostawia złudzeńCzytaj też:

Kto wygra wybory parlamentarne? Polacy wskazali faworyta w sondażu