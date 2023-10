NA ŻYWO: Debata TVP. Wielkie starcie Tusk-Morawiecki

19:34 Zakończyła się debata w TVP. Widzowie telewizji publicznej mogą teraz obejrzeć „Wiadomości” 19:33 - Osiem lat jeszcze będzie opowiadał, co mu Tusk dawno temu zrobił - mówił Hołownia, zwracając się do Morawieckiego. - Nasz rząd gwarantuje pojednanie narodowe - przekonywał jeden z liderów Trzeciej Drogi. 19:32 Szymon Hołownia: Poszedłem do polityki nie po to, żeby kimś zostać, ale żeby coś zrobić, żeby stworzyć lepszy świat 19:31 Krzysztof Maj: Nas media pomijają. W TVP jestem pierwszy raz 19:32 Szef PO apeluje o kolejną debatę: Mateusz, przyjdź razem z Jarosławem Kaczyńskim w piątek na debatę, prowadzoną może nie przez działacza TVP. Słowa lidera PO od razu spotkały się z kontrą pracownika TVP prowadzącego debatę. 19:30 Donald Tusk: Tak się zastanawiam Mateusz, co się z tobą stało. Jak prosiłeś mnie to pracę to byłeś spokojny. Co ten PiS robi z człowiekiem? Przyjdź z Kaczyńskim. Zorganizujemy debatę, będę na was czekał 19:29 Scheuring-Wielgus: Lewica to ekipa ludzi to zadań specjalnych. Daliśmy Polsce Konstytucje, członkostwo w UE i NATO. Przed nami kolejne mocne zadania. Jeśli chcecie polityki wolnej od kłótni, od wyzywania się, głosujcie na Lewicę 19:28 Bosak przekonuje, że prawdziwą alternatywą jest Konfederacja, która jako jedyna proponuje zmianę generacyjną - PiS i PO nie różnią się w najważniejszych kwestiach. Mamy też przystawki PO - stwierdził 19:27 Morawiecki: Nasi przeciwnicy to koalicja wojny z prezydentem, przed nami dużo pracy, ale dziś stoimy przed prostym wyborem - albo Polska pogrążona w kłótni i chaosie, albo Polska skupiona na rozwiązywaniu problemów 19:27 Morawiecki: Co łączy J. Scheuring-Wielgus i S. Hołownię? I ci i ci to głos na Tuska? Dużo pracy przed nami, ale dzisiaj stoimy przed prostym wyborem 19:26 DEBATA TVP. CZAS NA SWOBODNE WYPOWIEDZI KANDYDATÓW 19:25 Morawiecki: Boli pana Tuska, że ja zostawiłem wielkie pieniądze dla Polski, a on Polskę dla wielkich pieniędzy. Płacz dzieci i matek, tragedie i łzy, był pan premierem polskiego bezrobocia. My tę patologię zwalczyliśmy 19:24 Krzysztof Maj: Skupmy się na tym, co jest dzisiaj. Bezrobocie w różnych częściach Polski jest różne. Zajmijmy się wyrównywaniem różnic. Proponujemy PIT zero 19:23 Bosak: Pogląd prezentowany przez rząd, że wysoka inflacja jest skorelowana z wysokim poziomem życia, jest błędny. Polski rząd podwyższa ZUS przedsiębiorcom, zamykał wszystko podczas pandemii. Do tego dochodzą ograniczenia w rolnictwie 19:22 Scheuring-Wielgus: my jako Lewica chcemy, żeby Polska była nowoczesnym państwem dobrobytu, proponujemy minimum 25 procent podwyżki dla wszystkich zawodów w budżetówce 19:21 Szef PO: Problemem jest niskopłatna praca. 19:20 Donald Tusk: Dzisiaj Kaczyński jest w Przysusze, tam jest 18 proc. bezrobocie. Może pan powie, panie Morawiecki ile pan zarobił na handlu nieruchomościami? 19:19 Hołownia: Bezrobocie niby wynosi 2,8 proc., a w takim Szydłowcu wynosi ponad 20 proc. Po pierwsze musimy do Polski przyciągnąć inwestycje. Potrzebujemy innego podejścia do polskich firm. Proponujemy wakacje zusowskie dla przedsiębiorców, uwolnimy też handel w dwie niedziele w miesiącu 19:18 Debata TVP. Szóste pytanie dotyczy bezrobocia 19:17 Maj wystosował apel do Tuska i Morawieckiego o wspólną debatę, bo „bezpieczeństwo to najważniejszy temat” - My, Polki i Polacy, chcemy czuć się bezpiecznie, zasługujemy na to. Mam apel do premiera Tuska i Morawieckiego, żeby zacząć budować zgodę w sprawie bezpieczeństwa, żebyśmy dyskutowali. Izrael nam pokazuje, że wróg czuwa i może w każdej chwili zaatakować - mówi 19:16 Hołownia: Trzecia Droga to gwarancja, że żaden żołdak Putina nie wejdzie nawet na metr na terytorium Polski. A żaden agent Putina, żaden Orban nie będzie ucztował z polskim premierem w Łazeinkach. Mamy dość wrogów na zewnątrz, żeby szukać ich wewnątrz 19:15 Morawiecki: Według doktryny strategicznej PO prawa część Wisły nie miała być broniona w razie ataku Rosji; tak długo, jak będzie rządził rząd PiS, Polska będzie jak niezdobyta twierdza 19:13 Scheuring-Wielgus: Dla Lewicy bezpieczna Polska to taka, gdzie każdy wie, gdzie jest najbliższy schron. To państwo, gdzie policja zawsze stoi po stronie obywateli, a nie po stornie jednej partii. To państwo, które wie, że wróg jest na Wschodzie, a nie na Zachodzie 19:13 Lider PO nawiązał także do sytuacji w Przewodowie, wybuchu granatnika w jednym gabinetów w Komendzie Głównej Policji oraz wypadków na piknikach lotniczych 19:12 Szef PO: Tchórze i dziwolągi nie mogą rządzić Polską 19:11 Tusk: Bezpieczny naród to odważni i doświadczeni przywódcy. Kaczyński zasłania się Morawieckim, uciekł z rządu kiedy zaczęła się wojna w Ukrainie 19:10 Bosak: Polska musi być silna i uzbrojona, ale ktoś to musi obsługiwać. Teraz mamy do czynienia z propagandą sukcesu. Polska kupuje głównie za granicą, zadłużamy się na niebotyczną wprost skalę. Każdy skrawek polskiego terytorium musi być chroniony 19:09 Kolejna runda pytań dotyczy bezpieczeństwa. Pytanie jest dla prowadzących okazją do krytyki rządów PO i chwalenia rządów PiS 19:08 Szef PO: Kto podnosi rękę na polskie lasy, podnosi rękę na Polskę 19:07 Donald Tusk: Mateusz Morawiecki i Daniel Obajtek sprzedali Arabii Saudyjskiej rafinerię w Lotosie za cenę dwa razy mniejszą niż za piłkarza Ronaldo 19:06 Krzysztof Maj: Nie wiem, czy w Polsce jest jeszcze co prywatyzować, trzeba odpolitycznić spółki Skarbu Państwa. Sprzedaliśmy część spółek paliwowych przedsiębiorcom Arabskim, uważam, że mamy zdolnych przedsiębiorców 19:05 Hołownia: Ciekawy jaki wazon dostał rząd za sprzedaż naszego klejnotu w koronie, czyli Lotosu. Do wszystkich tłustych kotów w Orlenie czy Tauronie, które tam zasiadają mam przesłanie: Pakujcie kuwety 19:04 Premier: Kakby PO doszła do władzy, to mielibyśmy jak w Lidlu, nie pozwolimy panu Tuskowi zawiesić na Polsce tabliczki "na sprzedaż" 19:03 Morawiecki: Zacznę od pytania do Donalda Tuska: wiem, że dostał pan od Putina w 2010 wazon. Za co pan go dostał i ile on jest wart? Gdyby Platforma doszła do władzy, byłoby jak w Lidlu: tydzień niemiecki i linie lotnicze do Niemców. Genów nie oszukasz, sprzedaliby lasy, Bałtyk i Tatry 19:02 Bosak: Lasy to są aktywa strategiczne dla całej gospodarki, nie należy ich prywatyzować. PiS zbudował wokół Orlenu prawdziwy moloch, to nie jest bezpieczne



Poseł Konfederacji dodał, że nadal nie mamy określonej struktury własnościowej np. CPK 19:01 Scheuring-Wielgus: Lewica jest przeciwna prywatyzacji. TO Obajtek oddał pół Rafinerii Gdańskiej Arabii Saudyjskiej 19:01 Posłanka Lewicy: Z zażenowaniem patrzę, jak zachowuje się Mateusz Morawiecki, zachowuje się jak mój dwuletni syn 19:00 Czwarte pytanie dotyczy prywatyzacji Lasów Państwowych



Prowadząca w TVP wygłosiła również własny komentarz dotyczący prywatyzacji Lasów Państwowych, zarzucając opozycji, że chciała je prywatyzować 18:59 Bosak: My proponujemy oszczędności. Zero socjalu dla Ukraińców. To trzeba przyciąć. Jeżeli będą pieniądze, to świadczenia socjalne dla Polaków trzeba utrzymać. Ale należy zmniejszyć zobowiązania 18:58 Scheuring-Wielgus: Nic co zostało dane nie zostanie odebrane, będą waloryzacje, my mamy pomysł na tanie mieszkania na wynajem, gwarantujemy, że do każdego powiatu będzie dojeżdżał pociąg, a do każdej gminy będzie dojeżdżał autobus 18:57 Szef PO: Ludzie mogli mieć 800 plus już od czerwca. Oni to zablokowali. 18:56 Tusk do Morawieckiego: Nie wiem, co panu premierowi nalano do szklanki, bo jest pan jakiś pobudzony, agresywny 18:55 Krzysztof Maj: Zamiast telewizji publicznej i tej propagandy, bezpłatna komunikacja dla wszystkich i PIT zero jako automatyczna podwyżka dla uczciwie pracujących 18:54 Premier: Tusk, kiedy rządził, miał serce z kamienia. My zdobyliśmy pieniądze od mafii VAT-owskich i oddaliśmy je polskim dzieciom, polityka społeczna rządu PO to było "mniej niż zero" 18:53 Szymon Hołownia: Nikt nie zlikwiduje 500 plus, 13. emerytury, ale my, zamiast rozdawać na ślepo, wolimy inwestować, wydamy miliardy złotych na polskie żłobki, zainwestujemy 6 procent PKB w szkołę 18:52 Debata TVP. Trzecia runda pytań dotyczy utrzymania programów społecznych w przyszłości 18:50 W dalszej części wypowiedzi Donald Tusk skończył wcześniejszą wypowiedź o migrantach - przypomniał o aferze wizowej i dodał, że tylko dzisiaj zostało złożonych aż 75 tys. wniosków o wydanie wiz 18:49 Donald Tusk przypomniał, że Mateusz Morawiecki był jego doradcą i w tym czasie zachęcał do podnoszenia wieku emerytalnego. Zapewnił, że po wygranych wyborach dopilnuje tego, żeby wiek emerytalny nie został podniesiony. - Już nie będę miał takich doradców jak ten, który mnie do tego namówił - powiedział



twitter.com 18:48 - Fakty są takie, że to rząd Donalda Tuska podniósł wiek emerytalny, a my go obniżyliśmy. Tusk przeszedł na wcześniejszą emeryturę, najbardziej potrafił zadbać o siebie. Ostatnio podeszła do mnie pani Danuta w Kraśniku. Powiedziała, że dostała waloryzację emerytury w wysokości 2 zł i żebym oddał te 2 zł Tuskowi. Zrobię to po programie — powiedział Mateusz Morawiecki 18:47 Scheuring-Wielgus: My głosowaliśmy przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego. Gwarantujemy, że emerytury będą waloryzowane dwa razy do roku. Opowiadamy się też za wprowadzeniem renty wdowiej oraz dostępem do kultury: jesień życia powinna być jak ciepły wrzesień a nie ponury listopad 18:45 Szymon Hołownia: Wiek emerytalny pozostanie na tym samym poziomie, a my sprawimy, że ci, którzy chcą pracować dłużej, będą mogli to robić. Stworzymy w tym celu system zachęt. Przeznaczymy siedem procent PKB na ochronę zdrowia 18:44 Przedstawiciel Konfederacji: Mamy kryzys demograficzny. Tamowanie niedoborów na rynku pracy migracją przyniesie nam problemy. Pragnę rozwiać obawy: Konfederacja nie jest zwolennikiem podwyższania wieku emerytalnego 18:43 Debata TVP. Kolejne pytanie dotyczy wieku emerytalnego 18:42 Mateusz Morawiecki zaczął od nawiązania do koloru włosów Donalda Tuska. - Sami widzieliście, wszyscy na jednego, banda Rudego — powiedział. - Fakty są takie, że na Radzie Europejskiej postawiłem twarde weto. Dowiedziałem się tam, że Tusk ma obiecane stanowisko za przyjmowanie migrantów - dodał.



Następnie zapewnił, że PiS obroni Polki i Polaków przed gwałtami i przestępstwami, które mają miejsce m.in. w Paryżu czy Sztokholmie



twitter.com 18:41 Krzysztof Bosak zaapelował o niepowtarzanie błędów Zachodu i całkowite odrzucenie paktu migracyjnego. - Pakiet unijny zmuszający Polskę do relokacji i przyjmowania migrantów, należy odrzucić - przekonywał. - Nie ma żadnej podstawy, żeby uznawać obecną sytuację za kryzys. Trzeba użyć siły, tak jak Australia. Ta strategia działa. Jednocześnie trzeba odrzucić strategię rządu Morawieckiego z jej otwartymi granicami - dodawał. 18:40 Posłanka Lewicy proponuje, aby wzorować się na zasadach obowiązujących w Kanadzie, gdzie jest wprowadzony limit osób, które mogą wjechać do kraju 18:39 Joanna Scheuring-Wielgus: Polska potrzebuje mądrej polityki migracyjnej. Dzieci nie mogą umierać na granicy polsko-białoruskiej



twitter.com 18:37 Krzysztof Maj: Powinniśmy porozmawiać ponad podziałami o polityce migracyjnej, o tym, jak ona powinna wyglądać 18:36 Szymon Hołownia: Polska przyjęła milion uchodźców z Ukrainy



Następnie szef Polski 2050 nawiązał do afery wizowej. - UE nie nakaże nam przyjmować kolejnych. żeby przyjmowała migrantów wbrew naszej woli, i przyjmuje. Problem w tym, że tych migrantów przysyła nam nie Bruksela, a Nowogrodzka. Polska granica ma być nienaruszalna, święta - mówi 18:35 Donald Tusk nie skończył odpowiedzi na temat migracji



twitter.com 18:34 Szef PO: Jestem tu dziś dla państwa, dla których TVP jest jedynym źródłem informacji. Wiem, że może czekaliście na debatę z Jarosławem Kaczyńskim, ale niestety stchórzył. Po siedmiu latach kłamstw TVP chce powiedzieć w końcu parę słów od siebie 18:33 DEBATA TVP



Pierwsze pytanie dotyczy paktu migracyjnego UE. Jako pierwszy odpowie Donald Tusk 18:33 Debatę poprowadzą pracownicy TVP — Michał Rachoń i Anna Bogusiewicz-Grochowska 18:32 Kandydaci będą odpowiadać na pytania dotyczące sześciu zagadnień takich jak: migracja, prywatyzacja, wiek emerytalny, bezpieczeństwo, bezrobocie i świadczenia socjalne. Zaplanowano również dodatkową rundę, w której politycy dostaną czas na swobodne wypowiedzi 18:30 ZACZYNA SIĘ DEBATA W TVP



Kolejność kandydatów:

1 - Krzysztof Maj

2 - Donald Tusk

3 - Mateusz Morawiecki

4 - Szymon Hołownia

5 - Joanna Scheuring-Wielgus

6 - Krzysztof Bosak 18:25 Do przedwyborczej debaty zostało już tylko 5 minut 18:11 Do studia w Warszawie przyjechał premier Mateusz Morawiecki w otoczeniu polityków PiS. Tłum zwolenników opozycji skandował "Pinokio!", a zwolennicy PiS "Mateusz!" 18:03 twitter.com 18:02 Nie zawiedli również wyborcy PiS: twitter.com 18:00 Przed studiem jest już tłum zwolenników PO: twitter.com 17:58 Na miejsce specjalnym autobusem dotarli już zwolennicy Trzeciej Drogi z Szymonem Hołownią 17:53 Na miejscu są posłowie i posłanki: Adrian Zandberg, Magdalena Biejat i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Na miejsce już przyjechał autokar Lewicy. Wyszła z niego posłanka Joanna Scheuring-Wielgus wraz ze zwolennikami



twitter.com 17:50 Do studia na Wale Miedzeszyńskim przybył już Donald Tusk



twitter.com 17:50 twitter.com 17:41 Przed spotkaniem z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim w mieście Przysucha doszło do przepychanki. Interweniowali ochroniarze



Przepychanka przed spotkaniem z Kaczyńskim. Udział brał Kołodziejczak 17:20 twitter.com 16:54 TVP, która przyzwyczaiła widzów do dużej promocji swoich programów na antenie oraz w sieci, pomija temat debaty wyborczej. Także na portalu TVP Info nie znajdziemy żadnych zapowiedzi debaty 16:31 Wielkimi krokami zbliża się przedwyborcza debata w TVP. Poprowadzą ją Michał Rachoń i Anna Bogusiewicz-Grochowska. Kim jest 36-letnia dziennikarka?



Debatę TVP poprowadzi Anna Bogusiewicz-Grochowska. Co o niej wiemy? 16:21 Krzysztof Maj będzie reprezentował Bezpartyjnych Samorządowców podczas debaty zorganizowanej przez TVP. Przedstawiamy sylwetkę kandydata



Kim jest Krzysztof Maj? Na niego postawili Bezpartyjni Samorządowcy w debacie TVP 15:48 Kandydaci KO złożyli do PKW wnioski o wydłużenie czasu na przekazywanie wyników głosowania przez komisje zagraniczne oraz utworzenie większej liczby obwodów



Głosowanie za granicą budzi emocje. Będą dodatkowe obwody, co z czasem? 15:24 Platforma Obywatelska opublikowała nowy spot zachęcający swoich wyborców do uczestnictwa do spotkania pod studiem ATM przy Wale Miedzeszyńskim 384, gdzie ma odbyć się debata TVP



twitter.com 14:45 Rzecznik Platformy Obywatelskiej poinformował, że z jego informacji wynika, że debata w TVP odbędzie się na innych, niż wcześniej ustalono, zasadach.



Rzecznik PO przekazał, że z informacji, jakie do niego dotarły wynika, że PiS zamierza sprowadzić do studia na Woronicza liczną grupę swoich sympatyków.



Polityk podkreślił, że w związku z zaistniała sytuacją władze PO spodziewają się bardzo burzliwego przebiegu debaty. – To ma być lincz na Donaldzie Tusku, a nie żadna debata, takie założenia przyjęli. (...) Spodziewamy się, że w studiu wydarzy się wszystko, co najgorsze – powiedział rzecznik PO.





Debata w TVP. PO o nowych ustaleniach: To ma być lincz 14:40 Debata TVP. Co z zagranicznymi widzami?



Wokół debaty narastają coraz większe kontrowersje. Według pierwotnych informacji przedwyborcza potyczka najważniejszych polityków w kraju miała być transmitowana w TVP1, TVP Info oraz w TVP Polonia. Jak donosi jednak dziennikarz "Gazety Wyborczej" Bartosz Wieliński, sytuacja najwyraźniej uległą zmianie. Okazuje się bowiem, że na czas debaty zaplanowane przerwę w transmisji na kanale TVP Polonia



Debata TVP nie dla wszystkich. Przerwa w transmisji zamiast starcia Tusk-Morawiecki? 14:34 Inaczej niż w poprzednich latach, debata nie odbędzie się w siedzibie głównej Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza 17 w Warszawie.



Na miejsce debaty wybrano halę konferencyjno-widowiskową przy ul. Wał Miedzeszyński 384 na obrzeżach stolicy, w dzielnicy Wawer. Właścicielem hali jest zewnętrzna firma ATM



Donald Tusk o debacie w TVP. „Cokolwiek jeszcze wykombinują, wiem, że tam będziecie” 14:30 Liderzy zwaśnionych obozów politycznych odpowiadać będą na pytania dotyczące sześciu zagadnień. Wiadomo już wśród zagadnień znalazły się: migracje, prywatyzacja, wiek emerytalny, bezpieczeństwo, bezrobocie i świadczenia socjalne. Zaplanowano również dodatkową rundę, w której politycy dostaną czas na swobodne wypowiedzi. 14:24 Choć najważniejszym starciem wieczoru będzie niewątpliwie potyczka Tuska z Morawieckim, to w debacie wezmą udział przedstawiciele sześciu komitetów wyborczych.



Lewicę reprezentować będzie Joanna Scheuring-Wielgus, która jest wiceszefową partii. Z ramienia Trzeciej Drogi do TVP uda się Szymon Hołownia. Konfederację reprezentować będzie Krzysztof Bosak, a Bezpartyjni Samorządowcy reprezentowani będą przez Krzysztofa Maja



Debata w TVP. Gdzie i kiedy oglądać transmisję? O co zapyta Michał Rachoń? 14:14 Debata w TVP odbędzie się w poniedziałek o godzinie 18:30. Transmitowana będzie na antenach TVP1, TVP Info oraz TVP Polonia. Dyskusję w studiu poprowadzą Michał Rachoń i Anna Bogusiewicz-Grochowska. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z wydarzenia w serwisie Wprost.pl!

Zaledwie kilka godzin dzieli nas od jednego z najważniejszych wydarzeń w tej kampanii wyborczej, czyli debaty w TVP. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom telewizja publiczna zmieniła godzinę politycznego starcia. Dyskusja rozpocznie się nie o 21, a o 18:30.

Debata TVP. Kto weźmie udział?

Niewątpliwie najuważniej śledzone będzie starcie między reprezentantami Zjednoczonej Prawicy i Koalicji Obywatelskiej, czyli między premierem Mateuszem Morawieckim a szefem PO Donaldem Tuskiem.

Oprócz nich w studiu wystąpią także Krzysztof Bosak (Konfederacja), Szymon Hołownia (Trzecia Droga), Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica) oraz Krzysztof Maj (Bezpartyjni Samorządowcy).

Kontrowersje wokół debaty w TVP

Początkowo podawano, że debata ma się odbyć bez udziału publiczności. Rzecznik Platformy Obywatelskiej poinformował, że z jego informacji wynika, że debata w TVP odbędzie się na innych, niż wcześniej ustalono, zasadach. Jak Grabiec przekazał, że PiS zamierza sprowadzić do studia liczną grupę swoich sympatyków. – Wiemy też, że budowane jest studio dla publiczności. Wiemy, że zbierani są wyborcy PiS-u, sympatycy PiS-u, działacze PiS-u z całego kraju i autokarami mają przyjechać do Warszawy. I wiemy, że budowane jest studio z trybunkami, na których ma zasiąść publiczność PiS-owska – mówił Grabiec.

Dodał, że TVP chce zmienić również miejsce debaty. – Mamy informacje o tym, że miejscem debaty nie będzie studio na Wale Miedzeszyńskim, jak to ustalono, ale miejscem debaty ma być Woronicza Studio S1 – podkreślił Jan Grabiec.

Co więcej, według pierwotnych informacji przedwyborcza potyczka najważniejszych polityków w kraju miała być transmitowana w TVP1, TVP Info oraz w TVP Polonia. Jak donosi jednak dziennikarz "Gazety Wyborczej" Bartosz Wieliński, sytuacja najwyraźniej uległą zmianie. Okazuje się bowiem, że na czas debaty zaplanowane przerwę w transmisji na kanale TVP Polonia.

