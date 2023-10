Platforma Obywatelska zaprasza na debatę. Używa słów Czesława Niemena

W poniedziałek o 18:30 na antenie TVP wystartuje przedwyborcza debata. Udział w niej wezmą przedstawiciele wszystkich ogólnopolskich komitetów, a wśród nich pojawią się m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk. To właśnie wokół jego udziału pojawił się największy szum.

Do pojawienia się przed studiem ATM na Wale Miedzeszyńskim zachęca w swoich mediach społecznościowych Platforma Obywatelska. „Pokazaliśmy, że ludzi dobrej woli jest więcej. Dzisiaj udowodnimy to jeszcze raz. Wszyscy z Tuskiem na debatę. Dzisiaj, poniedziałek, 17:30, Wał Miedzeszyński 384. Nie możecie Cię tam zabraknąć. Do zobaczenia” – słyszymy w wideo przedstawiającym materiały z Marszu Miliona Serc. „Pokażmy siłę, spotkajmy się przed debatą!” – czytamy w podpisie.

Do pojawienia się zapraszał Donald Tusk

To nie pierwszy raz, kiedy ze strony partii przewija się zachęcenie do pojawienia się pod studiem, w którym ma się odbyć planowana debata. „Nie na Woronicza, tylko na Wale Miedzeszyńskim 384! Nie o 21, tylko o 18.30! Cokolwiek jeszcze wykombinują z debatą, wiem, że tam będziecie! Do zobaczenia” – napisał w niedzielę w mediach społecznościowych Donald Tusk. „Ostatnie starcie tej kampanii będzie nasze” – odpisał na to kandydat Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych.

Możliwe, że miejsce debaty ulegnie zmianie

Miejsce starcia polityków nadal nie jest jednak pewne. Początkowo miało się ono odbyć w siedzibie Telewizji Polskiej, przy ulicy Woronicza. Następnie poinformowano, że będzie ona miała miejsce w studiu ATM na Wale Miedzeszyńskim. Na kilka godzin przed nią pojawiły się informacje, że może ona wrócić do pierwotnego punktu.

– Dotarły do nas bulwersujące informacje na temat tego, że TVP zamierza złamać ustalenia pisemne dotyczące przebiegu debaty. Otóż mamy informacje o tym, że po pierwsze, miejscem debaty nie będzie studio na Wale Miedzeszyńskim, jak to ustalono, ale miejscem debaty ma być Woronicza Studio S1 – poinformował w poniedziałek rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec.

– Wiemy też, że budowane jest studio dla publiczności. Wiemy, że zbierani są wyborcy PiS-u, sympatycy PiS-u, działacze PiS-u z całego kraju i autokarami mają przyjechać do Warszawy. I wiemy, że budowane jest studio z trybunkami, na których ma zasiąść publiczność PiS-owska – dodał. Informacja o ewentualnej zmianie lokalizacji, zdaniem polityków Platformy Obywatelskiej, ma zostać podana komitetom „w ostatniej chwili”.

