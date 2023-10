Debata w TVP. Tusk do Morawieckiego: Nie wiem, co panu premierowi nalano do szklanki

Na antenie TVP trwa przedwyborcza debata sześciu ogólnopolskich komitetów wyborczych. Udział w niej biorą m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk.

Jako pierwszy z dwójki przedstawicieli największych komitetów, personalnie odniósł się premier Mateusz Morawiecki. Skomentował on zachowanie kontrkandydatów podczas odpowiedzi na pierwsze pytanie – dotyczące migrantów.

– Sami widzieliście, wszyscy na jednego, banda Rudego – stwierdził premier. Dodał także, że będąc na szczycie Rady Europejskiej dowiedział się, że Donald Tusk ma mieć „obiecanie stanowisko za przyjmowanie migrantów”.

Tusk przypomniał, że Morawiecki był jego doradcą

Do ataków w kierunku Donalda Tuska premier wrócił odpowiadając na kolejne pytanie – o wiek emerytalny.

– Fakty są takie, że to rząd Donalda Tuska podniósł wiek emerytalny, a my go obniżyliśmy. Tusk przeszedł na wcześniejszą emeryturę, najbardziej potrafił zadbać o siebie. Ostatnio podeszła do mnie pani Danuta w Kraśniku. Powiedziała, że dostała waloryzację emerytury w wysokości 2 zł i żebym oddał te 2 zł Tuskowi. Zrobię to po programie – zapewnił Morawiecki.

W odpowiedzi na to pytanie Donald Tusk przypomniał, że przed laty Mateusz Morawiecki był jego doradcą. Wówczas miał on zachęcać do podnoszenia wieku emerytalnego.

– Już nie będę miał takich doradców jak ten, który mnie do tego namówił – zapewnił podczas debaty w TVP Tusk. Dodał także, że po wygranych wyborach dopilnuje, aby wiek emerytalny nie został podniesiony.

Morawiecki: Tusk miał serce z kamienia

Odniesienia premiera do lidera Koalicji Obywatelskiej wróciły przy kolejnym pytaniu. Dotyczyło ono utrzymania programów społecznych w przyszłości.

– Tusk, kiedy rządził, miał serce z kamienia. My zdobyliśmy pieniądze od mafii VAT-owskich i oddaliśmy je polskim dzieciom, polityka społeczna rządu PO to było "mniej niż zero" – ocenił Morawiecki.

W odpowiedzi na słowa premiera, poprzedzając odpowiedź na pytanie, Donald Tusk zapytał go o zawartość szklanki.

– Nie wiem, co panu premierowi nalano do szklanki, bo jest pan jakiś pobudzony, agresywny – stwierdził Tusk. Przypomniał także, że Koalicja Obywatelska proponowała waloryzację programu 500 plus już od czerwca.

Tusk przypomniał o sprzedaży Lotosu, Morawiecki o „wazonie od Putina”

Personalne pytanie ze strony premiera Mateusza Morawieckiego w kierunku Donalda Tuska pojawiło się także przy pytaniu o prywatyzację Lasów Państwowych.

– Zacznę od pytania do Donalda Tuska: wiem, że dostał pan od Putina w 2010 wazon. Za co pan go dostał i ile on jest wart? Gdyby Platforma doszła do władzy, byłoby jak w Lidlu: tydzień niemiecki i linie lotnicze do Niemców. Genów nie oszukasz, sprzedaliby lasy, Bałtyk i Tatry – ocenił Morawiecki.

– Mateusz Morawiecki i Daniel Obajtek sprzedali Arabii Saudyjskiej rafinerię w Lotosie za cenę dwa razy mniejszą niż za piłkarza Ronaldo – odpowiedział na pytanie Tusk. Stwierdził również, że „kto podnosi rękę na polskie lasy, podnosi rękę na Polskę”.

Tusk wymienia: Przewodów, wybuch granatnika, wypadki na piknikach lotniczych

Podczas piątej rundy pytań, dotyczącej bezpieczeństwa, jako pierwszy z tej dwójki odpowiadał Donald Tusk. Były premier stwierdził, że „bezpieczny naród to odważni i doświadczeni przywódcy”.

– Kaczyński zasłania się Morawieckim, uciekł z rządu kiedy zaczęła się wojna w Ukrainie – ocenił lider Koalicji Obywatelskiej. Przywołał także rakietę, która spadła w Przewodowie, wypadki na piknikach lotniczych oraz wybuch granatnika w Komendzie Głównej Policji. – Tchórze i dziwolągi nie mogą rządzić Polską – stwierdził Tusk.

– Według doktryny strategicznej PO prawa część Wisły nie miała być broniona w razie ataku Rosji; tak długo, jak będzie rządził rząd PiS, Polska będzie jak niezdobyta twierdza – odpowiedział na pytanie Morawiecki.

Tusk do Morawieckiego: Ile pan zarobił na handlu nieruchomościami?

Przy okazji pytania o bezrobocie Donald Tusk wrócił do zarobków premiera Mateusza Morawieckiego. Przywołał medialne doniesienia o obrocie nieruchomościami.

– Dzisiaj Kaczyński jest w Przysusze, tam jest 18 proc. bezrobocie. Może pan powie, panie Morawiecki ile pan zarobił na handlu nieruchomościami? – zapytał lider Koalicji Obywatelskiej. – Problemem jest niskopłatna praca – dodał.

– Boli pana Tuska, że ja zostawiłem wielkie pieniądze dla Polski, a on Polskę dla wielkich pieniędzy. Płacz dzieci i matek, tragedie i łzy, był pan premierem polskiego bezrobocia. My tę patologię zwalczyliśmy – odpowiedział podczas debaty w TVP premier Mateusz Morawiecki.

Tusk zaproponował kolejną debatę

Do wypowiedzi nt. Mateusza Morawieckiego Donald Tusk wrócił także na sam koniec debaty – podczas chwili na wystąpienie. Zaproponował kolejne spotkanie.

– Tak się zastanawiam Mateusz, co się z tobą stało. Jak prosiłeś mnie to pracę to byłeś spokojny. Co ten PiS robi z człowiekiem? Przyjdź z Kaczyńskim. Zorganizujemy debatę, będę na was czekał – zaproponował Tusk.

– Mateusz, przyjdź razem z Jarosławem Kaczyńskim w piątek na debatę, prowadzoną może nie przez działacza TVP. Słowa lidera PO od razu spotkały się z kontrą pracownika TVP prowadzącego debatę – dodał.

