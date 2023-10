Szczere wyznanie Scheuring-Wielgus podczas debaty TVP. „Zostałam wdową z dzieckiem”

Za nami przedwyborcza debata TVP. W starciu organizowanym przez telewizję publiczną wzięli udział: Donald Tusk, Mateusz Morawiecki, Szymon Hołownia, Krzysztof Bosak, Joanna Scheuring-Wielgus oraz Krzysztof Maj. Jedno z pytań dotyczyło kwestii bezpieczeństwa.

Debata TVP. Pytanie dotyczące bezpieczeństwa

– JW kwestii obrony RP politycy prezentują dwa przeciwstawne pomysły. Jeden był realizowany w czasach koalicji PO-PSL. Zakładał w wypadku ataku ze wschodu opóźnianie operacji zaczepnych wroga, oparcie obrony Polski na linii Wisły i ewentualne późniejsze odzyskiwanie okupowanego terytorium z pomocą sojuszników. W czasie tworzenia tych planów ograniczona została liczebność armii – mówił Michał Rachoń.

– Wiedzą państwo, ile dokładnie jednostek organizacyjnych w armii polskiej wówczas zlikwidowano. Koncepcja przeciwna, realizowana dzisiaj przez rządzących, zakłada obronę całego terytorium Polski, zbudowanie 300-tysięcznej armii uzbrojonej w najnowocześniejszy sprzęt, w tym mi.in. pół tysiąca zestawów artylerii rakietowej HIMARS, czołgi ABRAMS oraz śmigłowce APACHE. Która z koncepcji obrony RP jest bliższa państwa wizji politycznej w zbliżającej się kadencji Sejmu? – zapytał.

Szczere wyznanie Scheuring-Wielgus podczas debaty TVP

– Dla Lewicy bezpieczna Polska to taka, gdzie każdy wie, gdzie jest najbliższy schron. To państwo, gdzie policja zawsze stoi po stronie obywateli, a nie po stornie jednej partii. To państwo, które wie, że wróg jest na Wschodzie, a nie na Zachodzie – odpowiedziała Joanna Scheuring-Wielgus. – Dla Lewicy bezpieczna Polska to również Polska, w której jeśli chcesz przejść szkolenie wojskowe, to je przechodzisz, ale nikt nikogo na siłę nie wrzuca w kamasze – dodała.

Posłanka odniosła się również do własnych doświadczeń. Przypomniała, że jej mąż zginął w wypadku drogowym. – Bezpieczna Polska to również bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wiem, co mówię. Sama straciłam męża w wypadku drogowym. Zostałam wdową z dzieckiem. Tak jak dwa tysiące osób w zeszłym roku. O dwa tysiące osób za dużo – zaznaczyła.

