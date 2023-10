Nowy spot PiS. Premier Morawiecki wraca do dwóch złotych pani Danuty

„Jesteśmy krok od zwycięstwa. Zostało nam 4 dni ciężkiej pracy. Proszę Was o maksymalną mobilizację! Dziękuję, że byliście wczoraj ze mną! Widać mobilizację. Z wyciężymy!” – napisał premier Mateusz Morawiecki na portalu X (dawniej Twitter – red.). Wpisowi towarzyszy spot zmontowany z fragmentów wczorajszej debaty, która odbyła się na antenie TVP.

Morawiecki i dwa złote pani Danuty

– Jeżdżę bardzo często po Polsce i spotykam się z seniorami. Podeszła do mnie pani Danuta w Kraśniku. Powiedziała mi, że dostała kilka lat temu waloryzację za czasów Tuska – dwa złote. Był Pan premierem polskiej biedy – zwrócił się do Tuska Morawiecki w trakcie debaty. – Jeśli by oni, co nie daj Panie Boże, wrócili do władzy, to grozi ponownie ten sam scenariusz: otworzą drzwi dla mafii vatowskich – przestrzegał Morawiecki. W trakcie debaty premier stwierdził też, że na nieformalnym szczycie Rady Europejskiej usłyszał, że Donald Tusk otrzymał obietnicę stanowiska w Unii, jeżeli zgodzi się na przyjmowanie nielegalnych migrantów w Polsce.

Szef rządu zarzucił oponentowi brak zdecydowanej reakcji w obliczu wojny w Ukrainie czy wcześniej napaści Rosji na Gruzję. Donalda Tuska nazwał wprost tchórzem. – Czy chcecie tchórza za premiera? – pytał. – Dzisiaj stoimy przed prostym wyborem. Albo Polska pogrążona w kłótni i chaosie, albo mająca rząd sprawny i skuteczny w rozwiązywaniu problemów. Walczmy o Polskę, jest tego warta! – wezwał na zakończenie premier.

twitter

Spoty Prawa i Sprawiedliwości

To już kolejny trzeci spot, który Prawo i Sprawiedliwość opublikowało po debacie. Jeszcze w poniedziałek późnym wieczorem pojawiło się nagranie, na którym zestawiono wypowiedzi Mateusza Morawieckiego i momentem zawahania Donalda Tuska. W kolejnym filmie PiS pokazywało pozytywne zmiany w gospodarce za swoich rządów.

Czytaj też:

Tusk krytykowany za strój na debacie TVP. „Koszula jest okej, ale na weselu. Nad ranem”