Drogowskaz wyborczy. Rozwiąż test i sprawdź, do której partii jest ci najbliżej!

Już w niedzielę 15 października odbędą się wybory parlamentarne. Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów, którzy będą zasiadać w parlamencie przez następne cztery lata. Nie wiesz, na kogo zagłosować? Nie jesteś pewien, która partia najlepiej odpowiada na twoje oczekiwania? A może masz na oku kilku kandydatów z różnych ugrupowań i wciąż się wahasz? Na dokonanie wyboru masz jeszcze kilka dni.

Drogowskaz wyborczy. Sprawdź, do której partii jest ci najbliżej

Aby pomóc ci w podjęciu świadomej i przemyślanej decyzji wyborczej przygotowaliśmy „Drogowskaz wyborczy”. To narzędzie, które dzięki któremu możesz sprawdzić, do których komitetów startujących w wyborach jest ci najbliżej.

Przygotowaliśmy ankietę składającą się z 25 pytań dotyczących spraw społecznych, światopoglądowych, ekonomicznych i relacji międzynarodowych. Wypełnij kwestionariusz, odnosząc się do każdego ze stwierdzeń. Twoje wskazania zostaną porównane z odpowiedziami komitetów. Następnie zobaczysz, na ile twój wybór jest procentowo zgodny z deklaracjami partii.

Na pytania w naszej ankiecie odpowiedzieli przedstawiciele komitetów, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach, czyli Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy, Trzeciej Drogi (ankieta została wypełniona przez PSL, które tworzy koalicję z Polską 2050), Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców.

Wybory 2023. Kampania na ostatniej prostej

Cisza wyborcza rozpocznie się piątek o północy i potrwa do niedzieli do godz. 7 rano, czyli do otwarcia lokali wyborczych. Wszystkie komitety do ostatniej chwili będą prowadzić intensywną kampanię. Liderzy partii mają zaplanowanych jeszcze wiele aktywności w różnych miejscach w kraju.

W środę premier Mateusz Morawiecki spotka się z wyborcami w Wielkopolsce, a prezes PiS Jarosław Kaczyński weźmie udział w konwencji wojewódzkiej partii w Krakowie. Przewodniczący PO Donald Tusk pojawi się na otwartym spotkaniu w Ełku. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz będzie w województwie mazowieckim oraz podlaskim, a po południu razem z liderem Polski 2050 Szymonem Hołownią wystąpią w Białymstoku. Czołowi politycy Nowej Lewicy spędzą dzień na Podkarpaciu, a jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak odwiedzi Białystok i Gdynię.

Rozwiąż Drogowskaz wyborczy 2023

Nasz Drogowskaz wyborczy można rozwiązać, klikając w baner poniżej.