Rzecznik PiS o ewentualnej koalicji z Konfederacją. „Robimy wszystko, żeby te wybory wygrać”

Rafał Bochenek w Polskim Radiu 24 odniósł się do głosów, że Prawo i Sprawiedliwość jest przymierzane do ewentualnej koalicji z Konfederacją. – My do żadnych rządów z Konfederacją się nie przymierzamy, bo walczymy o samodzielną większość. Robimy wszystko, żeby te wybory wygrać. Wszystkie sondaże wskazują na to, że jesteśmy ich liderami, mamy bardzo dużą przewagę nad PO – zapewniał rzecznik PiS.

Rzecznik PiS: Mam wrażenie, że cała opozycja jest dogadana i wszyscy grają na Donalda Tuska

– Zresztą po tej debacie ostatniej jest ewidentna demobilizacja i spadek poparcia dla Platformy Obywatelskiej i w ogóle dla całej opozycji. Dzisiaj, ja mam takie wrażenie, że w ogóle cała opozycja w jakiś sposób jest dogadana i wszyscy grają na Donalda Tuska. Głos na jakąkolwiek z partii opozycyjnych, Trzecią Drogę czy Lewicę, to jest głos na Donalda Tuska – kontynuował Bochenek.

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości dodał, że opozycja jest „dogadana, a role są rozpisane”. – To, co dzisiaj chcą zrobić, sugerując ludziom, żeby głosowali zamiast na Platformę, na jakąś inną partię to jest oszustwo wyborców, bo i tak na koniec rządził będzie Donald Tusk. To on będzie miał wpływ największy na tę politykę, gdyby nie daj Bóg, oczywiście wygrali, nic na razie na to nie wskazuje – przyznał polityk PiS.

Rafał Bochenek: Dzisiaj alternatywą dla Tuska jest Prawo i Sprawiedliwość

Bochenek podsumował, że „to jest tylko ostrzeżenie i przestroga dla wszystkich obywateli, aby rozważyli to spokojnie nad urną wyborczą, aby nie oddawać głosu”. – Dzisiaj alternatywą dla Donalda Tuska nie jest głos na którąkolwiek inną partię opozycyjną, jest Prawo i Sprawiedliwość. Albo PiS, albo opozycja – zakończył rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

Czytaj też:

Kto wygra wybory parlamentarne? Polacy wskazali faworyta w sondażuCzytaj też:

Kto wygra wybory? Sensacyjne sondaże wewnętrzne PiS-u. „Decyduje 1-2 pkt proc.”