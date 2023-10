Polskie Radio przestało zapraszać polityków opozycji. Anteny opanowali przedstawiciele PiS

„Press” zwrócił uwagę, że przedstawiciele opozycji po raz ostatni pojawili się w „Sygnałach dnia” na antenie Programu I „Salonie politycznym Trójki” na antenie Programu III, czyli w głównych, porannych programach publicystycznych, w czwartek 5 października. Tego dnia gościem „Sygnałów dnia” był to Michał Suchora z Zielonych, a w „Salonie politycznym Trójki” wystąpiła posłanka KO Urszula Zielińska.

Wybory 2023. Politycy PiS opanowali antenę Polskiego Radia

Z kolei w sobotę 7 października w „Śniadaniu w Trójce” prowadzonym przez Beatę Michniewicz pojawili się Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej, Michał Kamiński z Koalicji Polskiej i Bogusław Liberadzki z Nowej Lewicy.

Za to w poniedziałek wieczorem i we wtorek popołudniu wypowiedzi polityków opozycji nie pojawiły się nawet w serwisach informacyjnych na antenach Jedynki i Trójki. „Od piątku do końca kampanii nie będzie w Jedynce nikogo z opozycji” – powiedział w rozmowie z „Pressem” chcący zachować anonimowość dziennikarz Polskiego Radia.



Ministrowie, europosłowie i posłowie

W piątek gośćmi „Sygnałów dnia” byli poseł i były rzecznik PiS Radosław Fogiel oraz komendant Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Bartkowiak. W poniedziałek rozmawiano w programie z wiceministrem finansów Arturem Soboniem i ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem. We wtorek w audycji wzięli udział minister rodziny Marlena Maląg i europoseł PiS Zdzisław Krasnodębski, a w środę – rzecznik rządu Piotr Müller i minister kultury Piotr Gliński. Reprezentanci PiS – europosłowie Zbigniew Kuźmiuk i Elżbieta Rafalska – byli z kolei rozmówcami publicznego radia w poniedziałek i we wtorek w programie „W samo południe”.

Tymczasem w „Salonie politycznym Trójki” w tym czasie pojawili się Paweł Kukiz, który startuje z list PiS w wyborach do Sejmu, europoseł Patryk Jaki oraz doradca prezydenta prof. Andrzej Zybertowicz.

