Wybory 2023. Nowa akcja PO na finiszu kampanii. „Wykręć numer PiS-owi”

Do ciszy przed wyborami parlamentarnymi pozostały trzy dni. Politycy na ostatniej prostej walczą o głosy niezdecydowanych wyborców i chcą zachęcić do głosowania tych, którzy nie są pewni, czy iść na wybory. Nowy spot opublikowało Prawo i Sprawiedliwość, a w ślad za nim poszła Platforma Obywatelska. Ma porannych filmikach PO widać zaproszenia do akcji, którą miał wymyślić Donald Tusk.

Politycy PO dzwonią do wyborców

Nagranie pokazuje lidera PO, który obdzwania wyborców. – Możemy naprawdę niezły numer wykręcić PiS-owi. To znaczy wykręcić numer do kogoś znajomego i przekonać go, jeśli wiemy o nim, że się waha albo nie chce głosować. Jeśli wszyscy taki numer wykręcimy, to 15 października Polska będzie miała naprawdę z czego się cieszyć – tłumaczy wyborcom na nagraniu Donald Tusk. Pokazane są też reakcje rozmówców na propozycję szefa PO. Jeden z nich chwali się, że namówił na głosowanie „20 młodych dziewczyn”, inna osoba deklaruje, że już wie, do kogo może zadzwonić.

W akcję zaangażowali się także inni politycy Platformy Obywatelskiej. Na filmikach widać, jak do wyborców dzwonią Kinga Gajewska i Arkadiusz Myrcha. – Jest taki pomysł, żeby wykręcić numer PiS-owi. Jeżeli każdy z nas by wydzwonił, przekonał jeszcze jedną osobę, to w niedzielę wykręcimy PiS-owi taki numer, że nie będzie czego zbierać – opowiada Arkadiusz Myrcha.

