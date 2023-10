Trzaskowski przestrzega wyborców: Upewnij się, czy Twoje dane zostały wprowadzone poprawnie

Wybory parlamentarne odbędą się już w najbliższą niedzielę. W ostatnich dniach w mediach społecznościowych pojawiło się sporo doniesień o błędach w Centralnym Rejestrze Wyborców. Część internautów zwracało uwagę, że nie byli przypisani do właściwych okręgów i obwodów głosowania.

Rafał Trzaskowski apeluje do wyborców

W środę prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski zwrócił się do wyborców, by przed głosowaniem sprawdzili, czy ich dane są poprawne. „Chcesz zagłosować w najbliższych wyborach? Sprawdź nowo utworzony przez rząd Centralny Rejestr Wyborców. Znajdziesz tam informacje o przypisanym do Ciebie miejscu do głosowania. Upewnij się, czy Twoje dane zostały wprowadzone poprawnie” – wezwał polityk.

Trzaskowski wyjaśnił, że można to zrobić na trzy sposoby: logując się do rządowej strony gov.pl, korzystając z aplikacji mObywatel, lub udając się do urzędu. „Nie czekaj do ostatniej chwili. Jeśli coś się nie zgadza, jeszcze dziś wyjaśnij to w urzędzie. A 15 października #WeźZagłosuj” – zaapelował Trzaskowski.

Wybory 2023. Jak zagłosować poza miejscem zamieszkania?

W wyborach można zagłosować w miejscu swojego zamieszkania lub poza nim. Jeśli nie chcemy głosować w komisji, do której zostaliśmy przypisani, możemy sami wybrać inną. Należy to zrobić na stronie mObywatel.gov.pl. We wniosku trzeba wskazać adres, pod którym będzie się przebywało w dniu wyborów. Trafia on do właściwej gminy, ale system automatycznie przepisze nas do wybranego obwodu. Na zmianę miejsca głosowania wyborcy mają czas do 12 października.

Jeśli jednak nie wiemy, gdzie będziemy przebywać w dniu głosowania, możemy zwrócić się do gminy o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Tej formalności nie da się jednak dopełnić online, a jedynie w urzędzie. Następnie w dniu wyborów należy okazać zaświadczenie w wybranym przez siebie lokalu.

