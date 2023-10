Zaskakujące słowa Beaty Szydło. „Zaciśnij zęby i zagłosuj na Prawo i Sprawiedliwość”

Do wyborów pozostało już tylko kilkadziesiąt godzin. 460 posłów i 100 senatorów będziemy wybierać w niedzielę, 15 października, w godz. 7-21. Wyborom będzie towarzyszyć złożone z czterech pytań referendum.

Spotkanie Szydło w wyborcami w Skarżysku-Kamiennej

Tym samym politycy biorą udział w ostatnich spotkaniach z wyborcami przed ogłoszeniem ciszy wyborczej. Do sieci trafiło nagranie, które dokumentuje urywek spotkania z udziałem byłej premier, a obecnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości Beaty Szydło.

Wydarzenie miało miejsce w ubiegły poniedziałek, 9 października, w miejscowości Skarżysko-Kamienna w województwie świętokrzyskim. Była premier opowiadała m.in. o swoich dotychczasowych rozmowach z wyborcami, którzy wciąż wahają się, na które ugrupowanie oddać swój głos.

Szydło: Zaciśnij zęby i zagłosuj na Prawo i Sprawiedliwość

Relacja jednej z takich rozmów – a właściwie forma tej rozmowy – okazała się dość zaskakująca.

– No to jak się żyje? No dobrze się żyje. No to zagłosuj, co ci szkodzi. No co ci szkodzi człowieku, to tylko cztery lata. Więc na te cztery lata spróbuj, zamknij oczy, zaciśnij zęby i zagłosuj na Prawo i Sprawiedliwość – słyszymy w opublikowanym nagraniu.

Na co wskazują najnowsze sondaże?

Z ostatniego sondażu pracowni United Surveys dla zlecenie „Wirtualnej Polski” wynika, że największe szanse na zwycięstwo w wyborach ma Prawo i Sprawiedliwość. Partia rządząca uzyskała 33,8 proc. głosów ankietowanych.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, którą wskazało 28,1 proc. ankietowanych. Podium zamknęła Lewica z wynikiem 10,2 proc.

Na czwartym miejscu uplasowała się Trzecia Droga (9,4 proc.). Do Sejmu dostałaby się jeszcze Konfederacja, która uzyskała 8,4 proc. głosów badanych.

