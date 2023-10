Lewica z propozycjami dla seniorów. „1,6 mln ludzi żyje w skrajnej biedzie”

W środę 11 października politycy Lewicy przybyli do Rzeszowa. Podczas spotkania z Konradem Fijołkiem podkreślano, że stolica Podkarpacia jest przykładem współpracy opozycji. – My się dogadamy po 15 października pomimo różnic, które są między nami, co do utworzenia wspólnego rządu, bo tak jak Rzeszów jest dobrze zarządzany przez pana prezydenta tak wierzymy że Polska będzie dobrze zarządzana przez opozycję demokratyczną – zapewniał Włodzimierz Czarzasty.

Lewica o pomocy dla seniorów

Głównym tematem konwencji Lewicy była kwestia wsparcia dla seniorów. Lewica przygotowała pakiet ustaw, które zakładają m.in. wprowadzenie renty wdowiej, drugą waloryzację rent i emerytur oraz leki za 5 zł i wsparcie dla pracowników budżetówki. – Kiedy się mówi o seniorach w Polsce, to najczęściej pojawiają się takie pojęcia jak ubóstwo, bieda, brak pieniędzy na wykupienie leków, obawa o to czy zimą będzie opał, czy będzie jak się ogrzać – stwierdził Adrian Zandberg.

– To wszystko jest prawda, to jest wielki wyrzut sumienia dla Polski, że bardzo wiele osób w starszym wieku, osób, które bardzo ciężko dla Polski pracowały dzisiaj boryka się z ubóstwem właśnie – powiedział dodając, że ekonomiczne bezpieczeństwo to jest możliwość zaplanowania sobie życia przez kilka miesięcy, przez rok, dwa lata. – Kiedy przyszła teraz drożyzna ona uderzyła szczególnie mocno w tych emerytów te emerytki, które mają nie wiele. To im przestały się spinać budżety to im znowu jak 10-15 lat temu stanęło w oczach przerażenie, że nie będzie za co wykupić leków, że nie będzie za co kupić jedzenia pod koniec miesiąca – opowiadał.

Według polityka „Mateusz Morawiecki desperacko straszy, że jeśli PiS straci władzę, to będą cięcia socjalne”. – Śmieszy mnie kiedy mówi to Mateusz Morawiecki, który tak naprawdę jest odpowiedzialny za to jak wiele polskich rodzin wpadło w problemy ekonomiczne – ocenił.

Anna Maria Żukowska o emeryturach

Zdaniem Anny Marii Żukowskiej ratunkiem dla młodego pokolenia, żeby nie mieć głodowych emerytur, jest zaliczenie do stażu pracy także okresu na umowach cywilno-prawnych. – Moje pokolenie, pokolenie millenialsów pracowało na śmieciówkach nie dlatego, że nam się tak podobało, po prostu nie mieliśmy innego wyjścia. To jest rozwiązanie, które uchroni moje pokolenie przed głodowymi emeryturami – zaznaczyła.

Włodzimierz Czarzasty uderza w PiS

Mocne przemówienie wygłosił Włodzimierz Czarzasty. – Czy rząd Kaczyńskiego, pytam się ciebie panie Kaczyński, Morawiecki, Duda, pytam się was o taką rzecz. Czy wy wiecie, że w Polsce jest 1,6 mln ludzi, którzy żyją w skrajnej biedzie? Czy ty wiesz Morawiecki, który ma majątek powyżej 100 mln złotych, że w Polsce jest skrajna bieda? To znaczy, że ludzie w rodzinie mają przychód poniżej 600 zł na osobę – wyliczał wicemarszałek Sejmu. – Panie Morawiecki żyłby pan za 600 zł miesięcznie, wykupując lekarstwa, jedzenie i opłacając czynsz w tych wszystkich swoich domach, mieszkaniach i ziemiach, które odkupiłeś od kleru? – dopytywał.

Włodzimierz Czarzasty przytoczył dane, z których wynika, że Polki i Polacy w tej chwili żyją średnio o dwa lat krócej. – Obciążam ten rząd tym, że nie stwarza warunków socjalnych, żeby ludzie żyli dłużej. Czy to zależy od warunków socjalnych? Tak, zależy, bo mieszkańcy Wilanowa żyją o 10 lat dłużej od mieszkańców Pragi Południe w Warszawie. To się znikąd nie bierze – tłumaczył.

