Najnowszy sondaż daje większość opozycji. Zauważa wzrost notowań KO

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w ubiegłą niedzielę, to zwyciężyłaby w nich Zjednoczona Prawica z wynikiem 33,8 proc. głosów. Koalicja PiS i Suwerennej Polski nie miałaby jednak większości, ponieważ pozostałe komitety również odnotowały dobry wynik.

Sondaż. Opozycja miałaby większość w Sejmie

Drugie miejsce w tym badaniu zajęła Platforma Obywatelska, dla której poparcie wyraziło 28,1 proc. ankietowanych. To zauważalny wzrost w stosunku do poprzedniego sondażu tej samej firmy, w którym mowa było o 26, 4 proc. Dla porównania Prawo i Sprawiedliwość odnotowało wzrost z 32,3 do 33,8 proc.

Trzecie miejsce uzyskałaby Lewica z wynikiem 10,2 proc. głosów a Trzecia Droga znalazłaby się blisko progu wyborczego, mając 9,4 proc. głosów. W Sejmie znalazłaby się także Konfederacja z 8,4 proc. głosów. Zabrakłoby za to miejsca dla Bezpartyjnych Samorządowców. Tych bowiem wspiera 1,9 proc, Polaków. Komitet Polska Jest Jedna uzyskałby 0,4 proc. głosów. Aż 7,8 proc. badanych nie umiało nadal odpowiedzieć, na kogo oddałoby swój głos.

Podobne wyniki oznaczałyby, że PiS miałoby 191 posłów, KO – 155, Lewica – 43, Trzecia Droga – 38, Konfederacja – 32, a Mniejszość Niemiecka – 1.

Jaka frekwencja w wyborach 15 października?

Zbadano też możliwą frekwencję. Okazało się, że chęć udziału w wyborach deklaruje 66,9 proc. ankietowanych. Z tej liczby 61,9 proc. wybierało opcję „zdecydowanie tak”, a 5 proc. „raczej tak”. Udziału nie chce wziąć za to 30,9 proc. Polaków, z czego 12 proc. „raczej nie”, a 18,9 proc. „zdecydowanie nie”. Niepewnych jest w tym wypadku jedynie 2,1 proc. pytanych.

Badanie zostało przygotowane przez United Surveys metodą mieszaną CATI i CAWI. Sondaż przeprowadzono w dniach 8-10 października na grupie 1000 osób, częściowo obejmuje więc on okres po poniedziałkowej debacie w TVP.

