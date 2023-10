Wybory 2023. Kiedy poznamy wyniki badania exit poll?

W niedzielę, 15 października w Polsce odbędą się wybory parlamentarne. Lokale wyborcze będą otwarte od 7:00 do 21:00. W tym czasie Ipsos Polska przeprowadzi badanie exit poll związane z szacunkowymi wynikami głosowania.

Exit poll. Kiedy poznamy wyniki?

Przed 900 losowo wybranymi placówkami pojawią się ankieterzy powiązani z przedsiębiorstwem. „Poproszą osoby o wypełnienie krótkiej ankiety, w której znajdą się pytania o oddane w tym dniu głosy” – poinformowała firma. Na tej podstawie Ipsos określi szacunkowe wyniki głosowania, które zostaną przedstawione na antenie Telewizji Polskiej, Telewizji Polsat oraz TVN-u po zakończeniu ciszy wyborczej, czyli tuż po godzinie 21:00 w niedzielę.

Dane dostarczone przez firmę będą dotyczyły szacunkowego poparcia procentowego dla komitetów wyborczych w skali całego kraju oraz podziału mandatów i frekwencji. Na prośbę TVP oraz Polsatu Ipsos przedstawi także szacunkowe wyniki głosowania w referendum, w tym informacje o „procentowych rozkładach głosów „TAK” i „NIE” dla poszczególnych pytań” oraz frekwencji.

Wybory 2023. Szacunkowe dane Ipsos

Tegoroczne badanie exit poll będzie 13. w historii, a zarazem trzecim z rzędu, projektem Ipsos związanym z głosowaniem Polek i Polaków w wyborach. W działaniach udział weźmie około 1850 ankieterów oraz 50 pracowników odpowiedzialnych za koordynowanie projektu oraz analizowanie zebranych danych.

„Ipsos jest trzecią co do wielkości firmą badawczą na świecie, obecną w 90 krajach. Zatrudnia ponad 16 tys. pracowników i pracuje dla 5 tys. klientów na całym świecie” – poinformowało na swojej stronie przedsiębiorstwo. W latach 2014–2020 przeprowadziło badania exit poll podczas wszystkich wyborów w Polsce, dostarczając szacunkowe dane o wynikach głosowania w wyborach samorządowych, prezydenckich, parlamentarnych oraz tych do Parlamentu Europejskiego.

