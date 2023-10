Marszałek Senatu wygłosi orędzie. „Sytuacja jest poważna”

Senat oficjalnie poinformował, że marszałek Tomasz Grodzki w czwartek 12 października o godz. 20.00 wygłosi orędzie. Będzie ono emitowane w TVP1, TVP INFO, w programie 1 i 3 Polskiego Radia oraz w Polskim Radiu 24. Zostanie też wyemitowane na kanałach informacyjnych Senatu oraz w mediach komercyjnych.

Marszałek Senatu zapowiedział orędzie w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”. Komentował wówczas dymisję szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmunda Andrzejczaka oraz Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Tomasza Piotrowskiego.

Tomasz Grodzki wygłosi kolejne orędzie na antenie TVP. „Ludzie powinni wiedzieć”

– Ludzie powinni wiedzieć, że nasze bezpieczeństwo jest iluzoryczne. To będzie również orędzie o demokracji, praworządności, szacunku do kobiet, prawach nas wszystkich do życia w rodzinie wolnych i demokratycznych państw świata – mówił.

Grodzki temat orędzia rozwinął w rozmowie z Radiem Zet. Tłumaczył, że sprawa wygłaszania orędzia jest „uregulowana przepisami i nie nadużywa tego narzędzia”.

Nowe orędzie marszałka Senatu. „Widzom TVP trzeba powiedzieć jasno”

– Sytuacja jest poważna, bo jeżeli dwóch najważniejszych dowódców polskiej armii składa dymisje, mając dość upolityczniania armii wbrew zapisom Konstytucji, że wojsko jest neutralne, wojsko strzeże Konstytucji, żołnierz strzeże polskich granic, uznałem, że zwłaszcza widzom TVP, którzy mają, trzeba to powiedzieć jasno, ograniczony dostęp do informacji, należy się parę słów wyjaśnienia – podkreślił.

Marszałek Senatu dodał, że nie będzie to jedyny temat jego orędzia. – Drugim będzie oczywiście zachęcanie do wzięcia udziału w wyborach, bo to są najważniejsze wybory po 89. roku. Żeby było jasne, nie będzie to agitacja, bo w orędziu nie wolno prowadzić agitacji wyborczej, ale zachęcić Polki i Polaków do wzięcia udziału w wyborach, w święcie demokracji, to jest, uważam, obowiązek marszałka – podsumował Grodzki.

