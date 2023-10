Kaczyński ocenił występ Tuska w TVP. „Nadaje się na premiera, jak ja do skoku wzwyż”

Do zakończenia kampanii wyborczej pozostało już tylko kilkadziesiąt godzin. Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się w najbliższą niedzielę, 15 października, w godz. 7-21. Wyborom będzie towarzyszyć złożone z czerech pytań referendum.

Kaczyński o Tusku: Roztrzęsiony człowiek

W czwartek, 12 października, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotkał się z wyborcami w Sulejówku w województwie mazowieckim.

W trakcie swojego wystąpienia przekonywał, że głos oddany na którąkolwiek partię opozycyjną ma oznaczać de facto oddanie głosu na Koalicję Obywatelską. Lider PiS odniósł się także do poniedziałkowej debaty, którą zorganizowała Telewizja Polska.

– Każdy głos na opozycję, a więc na KO, ale też na inną partię opozycyjną, to jest w gruncie rzeczy głos na Donalda Tuska, na jego premierostwo. Widzieliście państwo podczas debaty – roztrzęsiony, w istocie biedny człowiek, który tak się nadaje na premiera mniej więcej, jak ja do skoku wzwyż (...) Ma ciągle zwolenników, ale to nie zmienia faktu, że to był ten moment, w którym można było pokazać całej Polsce, że on po prostu do władzy się nie nadaje – skomentował Kaczyński.

„Zachęcam do porównania ośmiu lat rządów”

Przekonywał, że nadchodzące wybory są najważniejsze od przemian ustrojowych w 1989 r. Lider PiS powiedział, że jego polityczni rywale „chcą zgodzić się na przymusową relokację imigrantów”.

Chodzi o mechanizm, który zawiera procedowany właśnie na forum Unii Europejskiej tzw. pakt migracyjny.

– Stoimy przed wyborem pomiędzy spokojem, rozwojem i bezpieczną przyszłością Polaków a chaosem i wojowaniem z prezydentem. Dziś Polska potrzebuje konsekwentnych rządów, które zapewnią stabilność. Dlatego zachęcam do porównania ośmiu lat rządów [koalicji – red.] PO–PSL oraz ośmiu lat rządów Zjednoczonej Prawicy – dodał Kaczyński.

Czytaj też:

Sondaż dla „Wprost”. To oni zdecydują, czy referendum będzie wiążąceCzytaj też:

Sąd Najwyższy odrzucił skargę Kwiatkowskiego i Bodnara. Chodziło o sposób liczenia głosów