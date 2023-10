Andrzej Duda z orędziem do narodu. „Wybierajmy mądrze i odpowiedzialnie”

– Drodzy rodacy, szanowni państwo w niedzielę zdecydujemy o tym, jak będzie wyglądała Polska. Pokolenia Polaków walczyły o to, aby móc decydować o najważniejszych dla naszej ojczyzny sprawach. Dziś jest to naszym prawem i przywilejem, dlatego udział w wyborach do Sejmu i Senatu, wybór naszych przedstawicieli jest tak istotny – powiedział Andrzej Duda w orędziu, które wyemitowała TVP.

– To my – obywatele Rzeczpospolitej mamy w rękach moc, aby wspólnie kształtować politykę naszej ojczyzny. Głos oddany w wyborach jest nie tylko wyrazem naszych przekonań i wartości, które wyznajemy, ale także wyznaczeniem kierunku w jakim Polska powinna się rozwijać. Dziś mamy do wybory różne wizje rozwoju. Nasze decyzje będą miały wpływ nie tylko na przyszłość nasze kraju, ale także na przyszłość naszych rodzin, naszych dzieci i nas samych. Pamiętajmy o tym, udając się do lokalu wyborczego. Wybierajmy mądrze i odpowiedzialnie – dodał prezydent.

Wybory 2023. Andrzej Duda apeluje o udział w referendum

W dalszej części orędzia prezydent przypomniał, że wraz z wyborami parlamentarnymi odbędzie się ogólnokrajowe referendum. Nie ma jednak obowiązku brania w nim udziału, można zagłosować tylko na kandydatów do Sejmu i Senatu. Prezydent zachęcił do udziału w referendum. – Gorąco zachęcam, by wypowiedzieć się w niezwykle istotnych sprawach dotyczących naszego bezpieczeństwa, polityki gospodarczej i społecznej. To Polacy powinni decydować o najważniejszych dla naszej ojczyzny sprawach – stwierdził.

– Wynik referendum da rządzącym silna legitymację do tego, by pokazywać na forum międzynarodowym jednoznacznie, jaka jest wola polskiego społeczeństwa w kluczowych sprawach. Także mówić zdecydowanie "nie", kiedy jest to konieczne. Ponieważ to właśnie wola Polaków musi mieć zawsze decydujące znaczenie w sprawach, które nas dotyczą – dodał.

Głowa państwa podkreśliła, że „żyjemy w niebezpiecznych czasach, które stawiają przed naszą ojczyzną szereg poważnych wyzwań”. – Ostatnie dni uświadamiają nam to ponownie z całą mocą, dlatego bezpieczeństwo Polski to sprawa absolutnie fundamentalna, najważniejsza. Polska w tych trudnych czasach zdaje egzamin. Pokazaliśmy to jako państwo i społeczeństwo po rosyjskiej agresji na Ukrainę – zaznaczył.

Andrzej Duda o rekordowej frekwencji wyborczej

W części dotyczącej nadchodzących parlamentarnych Andrzej Duda nawiązał do rosnącej frekwencji w ostatnich latach. Przypomniał, że przed czterema laty blisko 62 proc. uprawnionych udało się do urn, a w trakcie wyborów prezydenckich blisko 68 proc.

– Wierzę, że nowy parlament będzie miał silny mandat do powołania stabilnego rządu, który dobrze będzie reprezentował interes Polski i Polaków. Ważne, aby współpraca między prezydentem a przyszłym rządem była sprawna i skuteczna. Nie możemy sobie pozwolić na kłótnie, awantury i chaos – powiedział prezydent.

– Polska jest jedna, a głos każdego obywatela jest ważny, to właśnie jest istota demokracji. Polska jest naszym wspólnym domem i to od nas zależy, jak będzie wyglądać – podsumował.

