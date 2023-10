Morawiecki apeluje o udział w referendum. „Żarty się skończyły”

Do wyborów parlamentarnych pozostało już tylko kilkadziesiąt godzin. Do urn wyborczych udamy się w najbliższą niedzielę, 15 października, w godz. 7-21.

Referendalne pytanie dotyczące relokacji migrantów

Wyborom będzie towarzyszyć złożone z czterech pytań referendum. Jedno z nich dotyczy relokacji migrantów, na której opiera się procedowany właśnie w Unii Europejskiej tzw. pakt migracyjny.

„Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?” – brzmi wspomniane pytanie referendalne.

Morawiecki: Przedsmak tego, co PO szykuje dla was

W czwartek, 12 października, premier Mateusz Morawiecki spotkał się z wyborcami w Rybniku w województwie śląskim. W trakcie swojego wystąpienia zaapelował o wzięcie udziału w referendum.

Nawiązał przy tym do niepokojącego oświadczenia byłego szefa Hamasu Khaleda Meshaala, który właśnie wezwał muzułmanów do globalnego dżihadu.

– Nasza ojczyzna wchodzi w bardzo krytyczny zakręt (...) Formułując to pytanie referendalne, nikt z nas nie miał świadomości, jak ono może być ważne, jak ono może być kluczowe dla naszego bezpieczeństwa (...) Teraz staje się jasne, po dzisiejszym oświadczeniu szefa Hamasu (...), który wezwał do świętej wojny. Zobaczycie, co jutro będzie się działo w miastach europejskich. Wezwał do demonstracji pro muzułmańskich, pro palestyńskich w całej Europie. Zobaczcie jutro przedsmak tego, co Platforma Obywatelska szykowała i szykuje dla was – powiedział szef rządu.

Morawiecki: Chcą ściągnąć setki tys. imigrantów

Tłumaczył, że – jak zresztą stanowi art. 125 Konstytucji RP – wynik referendum będzie wiążący, jeśli frekwencja przekroczy 50 proc.

– Partia Tuska przegłosowała w Brukseli jak najszybsze procedowanie relokacji nielegalnych imigrantów w ramach paktu (...) Świat staje się coraz bardziej niebezpieczny. Komu chcecie, drodzy rodacy, powierzyć stery rządów na niebezpieczny czas? Czy chłopcom w krótkich spodenkach, którzy chcą ścigać tutaj setki tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu? (...) Jakiekolwiek żarty się skończyły po tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Proszę wszystkich rodaków o pójście do urn. Nie tylko wyborczych, ale także o zagłosowanie w referendum – uzupełnił Morawiecki.

