Kaczyński zwycięzcą nietypowego sondażu. Zostawił konkurencję daleko w tyle

Nieodłącznym elementem każdej kampanii wyborczej są sondaże poparcia dla poszczególnych partii politycznych. Szczególnie w ostatnich dniach przed wyborami mamy wysyp badań, w których sprawdzane są szanse ugrupowań na zwycięstwo. Pracownie na bieżąco publikują również sondaże zaufania do najważniejszych aktorów na naszej scenie politycznej.

Wybory 2023. Kaczyński liderem w niechlubnym sondażu

Tymczasem portal Na Temat postanowił sprawdzić wyjątkowo nietypową kwestie. W badaniu przeprowadzonym na zlecenie portalu przez pracownię Norstat ankietowanych zapytano, z którym politykiem nie chcieliby się zatrzasnąć w windzie.

Na pierwszym miejscu w tym niechlubnym zestawieniu znalazł się Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zdecydowanie wyprzedził konkurencję zdobywając 42 proc. głosów. Na kolejnym miejscu uplasował się lider PO. Donalda Tuska wskazało 19 proc. respondentów. Na podium znalazło się jeszcze dwóch polityków.

Kosiniak-Kamysz ma powody do zadowolenia

Trzecie miejsce ex aequo zajęli Mateusz Morawiecki oraz Rafał Trzaskowski z wynikiem 10 proc. U 5 proc. badanych grozę budzi wizja utknięcia w windzie ze Sławomirem Mentzenem lub Szymonem Hołownią. 4 proc. ankietowanych wybrało Krzysztofa Bosaka.

Po 2 proc. wskazań uzyskali liderzy lewicy – Adrian Zandberg i Włodzimierz Czarzasty. Największe powody do zadowolenia ma z pewnością Władysław Kosiniak-Kamysz. Tylko 1 proc. respondentów uważa, że najgorsze co może im się przytrafić, to utknięcie w windzie z szefem PSL.

Badanie było realizowane metodą CAWI na panelu online w dniach 22.09-29.09 na reprezentatywnej próbie populacji Polaków.

