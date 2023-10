Prawybory w krakowskich szkołach. Kurator Nowak o „groźnej akcji destabilizacji”

Jak poinformował Onet, we wtorek, 10 października uczniowie z dziewięciu krakowskich liceów oraz Zespołu Szkół Chemicznych wzięli udział w prawyborach organizowanych przez Młodzieżową Radę Miasta. Na podstawie 2923 głosów wyłonili zdecydowanego faworyta, którym okazała się Koalicja Obywatelska.

Prawybory w Krakowie. Uczniowie wybrali

Ugrupowanie Donalda Tuska uzyskało poparcie na poziomie 34,8 proc. Na drugim miejscu znalazła się Lewica z głosami 15,5 proc. uczniów. Gdyby o wynikach zbliżających się wyborów parlamentarnych decydowała młodzież z Krakowa, w Sejmie z pewnością znalazłaby się także Konfederacja, na którą zagłosowało 13,5 proc. uczestników.

Koalicja Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego osiągnęła wynik 7,4 proc. Trzecia Droga dostanie się do parlamentu jeśli przekroczy ustawowy próg 8 proc. Na Prawo i Sprawiedliwość swój głos oddało 5,6 proc. uczniów, a Bezpartyjni Samorządowcy uzyskali poparcie na poziomie 2,1 proc.

Onet podkreślił, że wyniki prawyborów w krakowskich szkołach nie są zaskoczeniem. Ogólnopolskie sondaże poparcia dla komitetów również wskazują, że młodzi ludzie stanowią dużą część elektoratu ugrupowań, które zdominowały głosowanie.

Kurator Nowak mobilizuje wyborców

Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak w dniu wstępnych wyborów w Krakowie zamieściła w mediach społecznościowych wpis zachęcający sympatyków partii rządzącej do udziału w wyborach. „W sytuacji groźnych akcji destabilizacji Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonych przez V kolumnę w Polsce i w Europarlamencie trzeba 15. X. mobilizacji wszystkich patriotów kochających Polskę i głosowanie w wyborach na PiS – to jedyna droga do utrzymania WOLNEJ NIEZALEŻNEJ POLSKI” – napisała w serwisie X, dawniej Twitter.

W kolejnych dniach przypomniała o swoich zasługach dla małopolskiej edukacji. „W ciągu 8 lat pracy (...) nie zgodziłam się na likwidację ponad 20 szkół, kilkunastu domów kultury i in”. – podkreśliła. Wśród osiągniętych przez ten czas celów wymieniła opór wobec „dyktatu LGBT”, osiąganie najlepszych wyników w egzaminach oraz rozpoczynanie uroczystości szkolnych od mszy świętych. „Kochamy Boga i Polskę!” – podsumowała kurator Nowak.

