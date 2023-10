Na kogo głosować? Rozwiąż test wyborczy 2023!

Wybory parlamentarne 2023 już w niedzielę 15 października. Przed nami ostatnie godziny na podjęcie decyzji, na kogo głosować. W wyborach do Sejmu startuje sześć ogólnopolskich komitetów: Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska, Konfederacja Wolność i Niepodległość, Nowa Lewica, Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Bezpartyjni Samorządowcy. Lokalnie startują też inne komitety, m.in. w 39 spośród 41 okręgów swoje listy zarejestrował Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna.

Wybory 2023. Sprawdź, do której partii jest Ci najbliżej

Osoby, które jeszcze nie wiedzą, na kogo oddać swój głos, mogą sprawdzić dopasowanie swoich poglądów do programów partii. Najważniejsze zagadnienia omawiane są w tzw. latarnikach wyborczych. W naszej autorskiej wersji – Drogowskazie wyborczym, zebraliśmy kluczowe problemy z obszarów takich jak polityka wewnętrzna, polityka zagraniczna, gospodarka i kwestie światopoglądowe.

Jak działa test wyborczy?

Odpowiedzi na 25 pytań udzieliło nam sześć komitetów, które zarejestrowały listy wyborcze w całym kraju. Po rozwiązaniu identycznej ankiety jak ta, którą wypełniali politycy, otrzymacie Państwo informację o swoim dopasowaniu do odpowiedzi poszczególnych komitetów. W ten sposób można łatwo ocenić, do czyich poglądów jest nam najbliżej.

Wybory parlamentarne 2023. Co trzeba wiedzieć?

Od godz. 24 w piątek 13 października w Polsce obowiązuje cisza wyborcza. Głosowanie w wyborach parlamentarnych 2023 rozpocznie się w niedzielę 15 października o godz. 7. Lokale wyborcze pozostaną otwarte do godz. 21 w niedzielę. Wyborcy będą musieli oddać głos na jednego kandydata w wyborach do Sejmu i jednego w wyborach do Senatu. Z listami wyborczymi można zapoznać się na stronie Wprost.pl

Dodatkowo tego samego dnia przeprowadzane będzie referendum ogólnokrajowe, w trakcje którego uczestnicy zostaną poproszeni o odpowiedź na cztery pytania. Co ważne, nie ma obowiązku udziału w referendum. Dotyczy to nawet tych osób, które jednocześnie chcą zagłosować w wyborach do Sejmu i Senatu.

Kiedy będą wyniki wyborów?

Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych 2023 poznamy, zgodnie z zapowiedzą Państwowej Komisji Wyborczej, najpóźniej po południu 16 października. Tuż po zamknięciu lokali wyborczych – w niedzielę o godz. 21, opublikowane zostaną wyniki sondaży exit poll i late poll. To badania, które prowadzone są przed lokalami wyborczymi w dniu wyborów. Maksymalny margines błędu w ich przypadku wynosi do 3 pkt proc. W nocy z niedzieli na poniedziałek PKW publikować będzie z kolei szczątkowe wyniki wyborów.

Wybory 2023 we „Wprost”

Więcej informacji na temat wyborów parlamentarnych 2023 można znaleźć w serwisie wyborczym Wprost. W weekend będziemy relacjonować dla Państwa przebieg głosowania, z uwzględnieniem kolejnych komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej na temat frekwencji i ewentualnych incydentów.

O godz. 19 we Wprost rozpocznie się wieczór wyborczy. Będziemy na bieżąco podawać wyniki wyborów, pojawią się pierwsze komentarze polityków i analizy ekspertów. Nasi dziennikarze będą we wszystkich sztabach, tak żeby jak najszybciej dostarczyć Czytelnikom najświeższe komentarze, rozmowy i dać wgląd w kulisy polityki w tym najważniejszym dla partii dniu.

