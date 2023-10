Jakub Banaś odpowiada na taśmy TVP Info. Zabrał głos ws. swojego ojca

TVP Info opublikowało fragment rozmowy szefa NIK Mariana Banasia oraz jego adwokata Marka Chmaja. Do wymiany zdań miało dojść w lecie br., już po tym, jak syn prezesa Najwyższej Izby Kontroli Jakub Banaś ogłosił, że wystartuje w wyborach 2023 z list Konfederacji. Na nagraniu podkreślono, że Marian Banaś i Chmaj „muszą pilnować, żeby Konfederacja nie weszła w koalicję z PiS-em”.

Szef NIK przekonywał również, że „ma przełożenie” na Annę Marię Siarkowską. To posłanka, która odeszła z Suwerennej Polski oraz klubu PiS i dołączyła do Konfederacji. – Idzie dobrze. Szefowi powiedz, że będziemy mieć bardzo dużą kontrolę i wpływ nad Konfederacją w związku z tym, że Kuba tam wszedł – miał powiedzieć Marian Banaś. Według TVP Info „szefem” jest Donald Tusk.

Jakub Banaś odpowiada na taśmy TVP Info

Do taśmy odniósł się Jakub Banaś, który wydał sześciopunktowe oświadczenie. „Zgadzam się i gorąco popieram stanowisko Konfederacji, które jest bardzo jasne: nie będzie koalicji ani z PiS, ani z PO. Celem mojego wejścia w politykę oraz kandydowania do Sejmu jest realizacja programu Konfederacji, oraz realizacja misji ‘zrobić porządek’. O moim kandydowaniu do Sejmu z warszawskiej listy Konfederacji Marian Banaś dowiedział się z mediów” – przekonuje Jakub Banaś.

„Rozmowy, jakie prowadzi mój ojciec, interpretacje faktów i deklaracje, jakie składa, są wyłącznie jego sprawą i nie mają wpływu na moje działania. Jestem niezależny, cenię wolność i nikt nie będzie mi mówił co mam robić. Ani Donald Tusk, ani Jarosław Kaczyński, ani Marian Banaś. Przypominam, że Konfederacja jest poważną siłą polityczną i jedyną alternatywą dla establishmentu III RP. Decyzje w partii zapadają w gronie liderów partii, a nie w gabinetach polityków innych partii, urzędników czy lobbystów” – podsumował syn prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

