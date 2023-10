Wybory 2023. Jeden z ostatnich sondaży wskazuje czarnego konia

Z najnowszego sondażu wyborczego IBRiS na zlecenie Polsat News wynika, że po wyborach w lawach sejmowych zasiedliby przedstawiciele pięciu ugrupowań. Uwagę zwraca również wskaźnik deklarowanej frekwencji, bo chęć udziału w niedzielnym głosowaniu zadeklarowało aż 58,7 proc. respondentów uprawnionych do oddania głosu.

Wybory 2023. Sondaż: Trzecia Droga rośnie

Jeśli wyniki ostatniego przedwyborczego sondażu przygotowanego na zlecenie Polsat News znajdą swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości do Prawo i Sprawiedliwość zdobędzie 33,9 proc. głosów, co oznacza spadek w stosunku do poprzedniego badania o 0,7 pkt proc. Drugie miejsce zajęłaby w tym układzie Koalicja Obywatelska z wynikiem 27 proc.

Wyborcze podium uzupełniłaby koalicja PSL i Polski 2050 czyli Trzecia Droga. Sojusz Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza osiągnął największy wzrost poparcia względem poprzedniego badania i osiągnął wynik 11 proc. poparcia. Oznacza to wzrost o 3,4 pkt. proc.

Do przyszłego parlamentu weszłyby jeszcze Lewica z poparciem 9,7 proc. (spadek o 1,7 pkt proc.) i Konfederacja na którą głos oddałoby 8,2 proc badanych. Pod progiem znaleźli się natomiast Bezpartyjni Samorządowcy, na których zagłosowałoby 2,3 proc. ankietowanych. Niezdecydowanych wciąż jest 7,5 proc. badanych.

Wybory 2023. Co z referendum?

Ciekawie przedstawiają się wynik sondażu dotyczącego udziału w referendum. Okazuje się, że Polacy są w tej sprawie podzieleni niemal po równo.

Według badania 41,1 proc. zdecydowanie nie zamierza brać udziału w zaproponowanym przez PiS referendum, a 4,9 proc. badanych "raczej" nie weźmie w nim udziału. Zdecydowaną deklarację zagłosowania w referendum złożyło natomiast 40,4 proc respondentów, a 9,9 proc. na pytanie o udział w plebiscycie odpowiedziało "raczej tak".

Czytaj też:

Drogowskaz wyborczy. Rozwiąż test i sprawdź, do której partii jest ci najbliżej!Czytaj też:

Wybory 2023. Nowa akcja PO na finiszu kampanii. „Wykręć numer PiS-owi”