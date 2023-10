Rafał Trzaskowski zwrócił się do wyborców PiS. Miał dla nich jedną radę

Na finiszu kampanii wyborczej Rafał Trzaskowski spotkał się z mieszkańcami Kalisza. – Chcę uspokoić wszystkich tych, którzy wcześniej głosowali na PiS. W przeciwieństwie do rządzących my chcemy budować Polskę dla wszystkich. Jeżeli czuliście się przez ostatnie lata dobrze, nic się nie zmieni. Nie chcemy zabierać przywilejów socjalnych ani nie chcemy walczyć z tradycją, ani wiarą – powiedział polityk Koalicji Obywatelskiej.

– My chcemy, że Polska patrzyła w przyszłość, a nie oglądała się cały czas do tyłu. Chcemy rozmawiać o problemach, które są istotne dla mieszkańców miast, miasteczek, polskiej wsi – dodał.

Rafał Trzaskowski: Kłamstwa obrócą się przeciwko PiS

W opinii prezydenta Warszawy propaganda i kłamstwa obrócą się przeciwko PiS-owi. – Jeżeli oni będą twierdzić, że na Marszu Miliona Serc nikogo nie było, że w sondażach mają 50 procent, to może lepiej dla nas. Dlatego, że oni wszyscy będą spać jak Jarosław Kaczyński podczas wprowadzenia stanu wojennego, a my wygramy te wybory – stwierdził.

W dalszej części swojego przemówienia Rafał Trzaskowski podkreślił, że PiS zrezygnował z jakiejkolwiek pozytywnej kampanii. – Wsłuchajcie się w to, co oni mówią od kilku miesięcy. Tylko i wyłącznie szczują, atakują, kłamią, manipulują i oczywiście odmieniają nazwisko Donalda Tuska na wszystkie możliwe przypadki – wyjaśnił.

– To też pokazuje, w jakim oni są miejscu. Oni nie wierzą, że wygrają te wybory. Oni myślą, że tylko złymi emocjami będą w stanie mobilizować ludzi do tego, żeby pójść na wybory. A ja nie wierzę to, że samymi złymi emocjami da się wygrać wybory – ocenił.

Rafał Trzaskowski apeluje o głosowanie na KO

Prezydent Warszawy apelował również o głosowanie na KO. – Wsłuchajcie się w te ostatnie tygodnie kampanii i posłuchajcie kto mówi o przyszłości, 100 priorytetach, prawdziwych problemach, jak je rozwiązywać, prawdziwych wyzwaniach a kto tylko i wyłącznie szczuje na innych, posługuje się kłamstwem i manipulacją i budzi te złe emocje. Samo to powinno wszystkich, którym zależy na przyszłości Polski, skłonić do tego, żeby oddać głos na KO – apelował.

