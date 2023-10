Kaczyński o zwiększeniu frekwencji w wyborach. „Zastosujemy metodę konkursów”

Od wyborów do Sejmu i Senatu dzielą nas już tylko godziny. Do urn udamy się w najbliższą niedzielę, 15 października, w godz. 7-21. Wyborom będzie towarzyszyć złożone z czterech pytań referendum.

Kaczyński: Frekwencja niższa niż w innych krajach

W piątek, 13 października, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotkał się z mieszkańcami Starachowic w województwie świętokrzyskim. W trakcie swojego wystąpienia zwrócił uwagę na fakt, że spora grupa Polaków nie zamierza brać udziału w wyborach.

– W tych wyborach jest jeszcze jeden problem: problem frekwencji. Ona w Polsce jest z reguły niższa niż w innych krajach europejskich, nawet niektórych krajach ościennych. My dążymy do tego, żeby była wyższa, w szczególności, żeby wyrównała się, jeżeli chodzi o sytuację Polski lokalnej i Polski wielkomiejskiej, gdzie jest wyższa – powiedział lider PiS.

Ilu Polaków zamierza wziąć udział w wyborach?

Z drugiej strony warto zwrócić uwagę, że niedzielna frekwencja może okazać się rekordowa. Jak wynika np. z ostatniego sondażu pracowni IBRiS dla „Onetu”, udział w wyborach zadeklarowało aż 66,7 proc. ankietowanych.

Aż 61,4 proc. z nich udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie tak”. Jeśli te deklaracje przełożą się na rzeczywistość, wybory parlamentarne 2023 będą miały najwyższą frekwencję od przemian ustrojowych w naszym kraju.

Kaczyński: Zastosujemy metodę konkursów

Prezes PiS zapowiedział, że – podobnie jak w poprzednich wyborach – rząd przygotował nagrody pieniężne dla gmin, w których zostanie odnotowana wysoka frekwencja w wyborach.

– Teraz też zastosujemy metodę konkursów. Jeżeli chodzi o powiat, to ta gmina, gdzie będzie najwyższa frekwencja wyborcza, otrzyma milion zł do programu obywatelskiego i milion zł na remont remizy. Jeżeli nie ma remizy, to jakiegoś innego gmachu publicznego (...) Każda gmina, która przekroczy 60 proc. frekwencji, dostanie 250 tys. zł na programy sportowe, na kluby sportowe i 250 tys. zł na program obywatelski – wyliczył Kaczyński.

