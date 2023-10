PiS i KO stabilnie w najnowszych sondażach. Zacięta rywalizacja w tyle stawki

Z badania przeprowadzonego przez pracownię Opinia24 dla „Gazety Wyborczej” wynika że największe szanse na zwycięstwo ma Prawo i Sprawiedliwość. Oddanie głosu na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego zadeklarowało 32 proc. ankietowanych (spadek o 1 pkt proc.). Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 27,5 proc. (wzrost o 2 pkt proc.).

Wybory 2023. Ogromny wzrost poparcia dla Trzeciej Drogi

Podium zamyka Trzecia Droga. Na wyborczą koalicję Polski 2050 oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego chciałoby zagłosować 11,2 proc. respondentów. Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz mają sporo powodów do zadowolenia, ponieważ poparcie dla ich formacji wzrosło od poprzedniego badania o 5 pkt proc.

Poselskie mandaty trafiłyby również do działaczy Konfederacji, która może liczyć na poparcie w wysokości 8,8 proc. (spadek o 2 pkt proc.) oraz Lewicy, którą popiera 7,9 proc. ankietowanych. Poniżej progu wyborczej znaleźli się Bezpartyjni Samorządowcy z wynikiem 3,9 proc. (wzrost o 3 pkt proc.). Z sondażu wynika, że 8,1 proc. respondentów nie zdecydowało jeszcze, którą partię popiera.

Wybory 2023. Podział na mandaty

Przy takim scenariuszu podział mandatów wyglądałby następująco: PiS miałoby 194 posłów, Koalicja Obywatelska 146, Trzecia Droga 54, Konfederacja 39, Lewica 26 a jeden tradycyjnie przypadłby Mniejszości Niemieckiej. To oznacza, że PiS z Konfederacją mają 233 mandaty a opozycja demokratyczna 226.

Najnowszy sondaż. Konfederacja „języczkiem u wagi”

Nowy sondaż opublikował również portal Do rzeczy. W badaniu przeprowadzonym przez pracownię Estymator także sprawdzono, która partia ma największe szanse na wygraną w wyborach parlamentarnych. Tutaj również na pozycji lidera uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 36,7 proc. głosów (spadek poparcia o 0,2 pkt proc.. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska, którą popiera 29,9 proc. ankietowanych (spadek poparcia o 0,6 pkt proc.).

Podium zamyka Trzecia Droga z wynikiem 10,1 proc. (wzrost poparcia o 0,7 pkt proc.). Poselskie mandaty – trafiłyby według sondażu – także do polityków Lewicy oraz Konfederacji. Oba ugrupowania uzyskały po 9,7 proc. głosów. W przypadku Lewicy jest to wzrost o 0,4 pkt proc., natomiast Konfederacja odnotowała spadek poparcia o 0,4 pkt proc. Bezpartyjnych Samorządowców popiera 2,7 proc. badanych a opcję inni wskazało 1,2 proc. biorących udział w sondażu.

Wyniki sondażu a podział na mandaty

Po przełożeniu tych wyników na mandaty okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość miałoby w Sejmie 202 przedstawicieli. 153 mandaty trafiłyby do polityków KO, 37 do Trzeciej Drogi, 35 do Konfederacji, 32 do Lewicy a 1 do Mniejszości Niemieckiej. Tym samym PiS w koalicji z Konfederacją miałby większość 237 mandatów, natomiast opozycja miałaby ich 202.

