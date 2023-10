Wybory 2023. Kiedy poznamy exit poll i pierwsze wyniki? Te daty warto zapamiętać

W piątek 13 października od północy rozpocznie się cisza wyborcza. Tym samym zakończy się trwająca od 8 października kampania wyborcza, podczas której politycy mogli zabiegać o głosy i przekonywać elektorat do głosowania na partie, którą reprezentują. Cisza wyborcza potrwa przez całą sobotę 14 października oraz niedzielę 15 października aż do zamknięcia lokali wyborczych i zakończenia głosowania. W tym czasie zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek agitacji politycznej.

Lokale wyborcze zostaną otwarte o godzinie 7 rano. W wyborach do Sejmu i Senatu oraz w ogólnokrajowym referendum będzie można głosować do godziny 21. To właśnie wtedy lokale wyborcze zostaną zamknięte. Tuż po zakończeniu głosowania zostaną opublikowane dane, na które w wielkim napięciu będą czekać zarówno politycy, jak i wyborcy. O godzinie 21 poznamy bowiem pierwsze sondażowe wyniki exit poll. Są one obarczone błędem statystycznym sięgającym dwóch punktów procentowych.

Badanie late poll – kiedy wyniki?

Kilka godzin później – w nocy z niedzieli na poniedziałek 16 października – poznamy kolejne sondażowe wyniki. Tym razem będą to badania late poll. Są one opracowywane na podstawie oficjalnych danych z losowo wybranych obwodowych komisji wyborczych, po podliczeniu w nich wszystkich głosów. W tym wypadku błąd statystyczny jest mniejszy i wynosi około jednego punktu procentowego.

Wybory 2023. Kiedy PKW ogłosi wyniki?

Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych poznamy najprawdopodobniej we wtorek 17 października. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak wyraził nadzieję, że wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej we wtorek przed południem. – Ucieszyłbym się, gdyby to się udało rano, a nawet w godzinach nocnych z poniedziałku na wtorek. Ale, oczywiście, komisje muszą pracować nie tylko sprawnie, ale przede wszystkim rzetelnie – tłumaczył.

Tworzenie rządu po wyborach

Koniec kampanii wyborczej i głosowania nie oznacza końca politycznych emocji. Zgodnie z konstytucją w ciągu 30 dni od dnia wyborów prezydent musi zwołać pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu. Musi się ono odbyć najpóźniej we wtorek 14 listopada. Do głowy państwa należy także obowiązek desygnowania kandydata na premiera. Prezydent powołuje premiera wraz z rządem w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów.

W ciągu kolejnych 14 dni nowy premier wygłasza w Sejmie expose a następnie odbywa się głosowanie nad wotum zaufania dla nowego rządu. Jeśli go nie uzyska, wówczas w drugim korku wybór premiera i nowego rządu należ do Sejmu. Kandydata może zgłosić grupa co najmniej 46 posłów, a do jego przyjęcia konieczna jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Zgodnie z konstytucją prezydent nie ma prawa odmówić powołania i zaprzysiężenia tak wybranego rządu.

